¿Mbappé y Courtois son los intocables de Mourinho? Los minutos revelan la jerarquía del Real Madrid

El belga ha disputado los 990 minutos posibles y el francés solo se ha perdido cinco desde el regreso del técnico portugués

Mourinho, con Courtois y Mbappé como intocables en el Real Madrid | Claro Sports

“Intocable solo es el escudo”, respondió José Mourinho cuando fue cuestionado sobre la titularidad de Vinicius Jr una vez que concluya su sanción. En la previa del partido de Champions League contra el RB Leipzig, el entrenador del Real Madrid rechazó que el nombre, la antigüedad, el precio de un fichaje o el brazalete garanticen un puesto en su equipo: “Lo que hace a un jugador intocable es su rendimiento en el campo”.

La declaración resume el criterio que Mourinho ha aplicado desde que regresó al banquillo madridista el 13 de julio de 2026, con un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2029. Esta es su segunda etapa al frente del club, después de dirigirlo entre 2010 y 2013 y conquistar los tres títulos nacionales: LaLiga 2011-12, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

El Real Madrid ha disputado 11 partidos bajo sus órdenes durante la temporada 2026-27, nueve de LaLiga y dos de Champions League. La gestión de minutos permite identificar quiénes ocupan actualmente los primeros lugares de la jerarquía, pero también confirma que el entrenador ha utilizado diferentes alternativas: solamente un futbolista ha permanecido en el campo durante los 990 minutos posibles.

Courtois y Mbappé encabezan la lista de jugadores con más minutos

Thibaut Courtois es el único jugador que ha disputado todos los minutos de la temporada. El portero belga acumula 990, repartidos en 11 titularidades y sin ser sustituido. Su continuidad lo convierte, por participación, en el futbolista más cercano al concepto de intocable que Mourinho rechaza públicamente, aunque su posición y la ausencia de cambios habituales entre los guardametas también explican esa diferencia respecto al resto del plantel.

Kylian Mbappé aparece inmediatamente después con 985 minutos de 990 posibles. El delantero también comenzó los 11 partidos y solamente dejó el campo en dos ocasiones: salió al 90+3 frente al Inter de Milán, segundos antes del final, y fue sustituido al minuto 85 contra Sevilla, después de marcar dos goles. En términos de participación, el francés apenas se ha perdido cinco minutos desde el regreso de Mourinho.

Su continuidad está respaldada por 11 goles y dos asistencias. Mbappé suma nueve anotaciones en LaLiga —tres contra Real Sociedad, una frente a Málaga, dos ante Rayo Vallecano, una contra Elche y dos frente a Sevilla—, además de marcar ante Inter y Roma en Champions. Es segundo en la tabla de goleo del campeonato español, a tres tantos de Raphinha. Mourinho reconoció la dificultad de dejarlo fuera al hablar sobre Carlos Espí: “Es muy difícil decir ‘ahora contra Sevilla Kylian no juega y juega Espí’. No lo haré”.

El tercer futbolista con mayor actividad es Federico Valverde, capitán del Real Madrid y titular en los 11 compromisos. El uruguayo acumula 919 minutos, aunque Mourinho ha administrado su carga con más cambios: salió al 77’ contra Málaga, al 82’ ante Betis, al descanso frente al Rayo Vallecano y al 85’ contra Sevilla. En este último partido actuó como lateral, una función distinta a su posición habitual en el mediocampo y una muestra de la polivalencia que sostiene su presencia en el once.

Otros tres jugadores han participado en todos los encuentros, aunque no siempre como titulares. Jude Bellingham registra 868 minutos, con 10 apariciones desde el inicio y una como suplente; Marc Cucurella suma 733, producto de siete titularidades y cuatro entradas desde el banquillo; mientras que Yan Diomandé tiene 546 minutos, con cinco partidos de inicio y seis como revulsivo. Junto con Courtois, Mbappé y Valverde, son los únicos seis futbolistas utilizados en las 11 fechas.

Los intocables de Mourinho: ¿Quién ha tenido más minutos? | Claro Sports

Konaté no ha jugado todos los partidos, pero nunca ha sido sustituido

La continuidad de Ibrahima Konaté presenta una particularidad. El central francés participó en 10 de los 11 compromisos, pero completó los 90 minutos en cada uno y acumula 900, el cuarto registro más alto de la plantilla. Únicamente se perdió la jornada 3 de LaLiga contra Málaga, encuentro en el que Mourinho utilizó como centrales a Dean Huijsen y Antonio Rüdiger.

Konaté tiene más minutos que futbolistas que aparecieron en todos los partidos, una diferencia que muestra que la jerarquía no depende únicamente del número de participaciones. En total, Mourinho ha utilizado a 21 jugadores, y 11 de ellos ya superaron los 495 minutos, equivalentes a la mitad del tiempo posible. La distribución refleja una rotación amplia en algunas posiciones, pero también un núcleo que permanece regularmente en el campo durante los encuentros completos.

Los minutos del Real Madrid con Mourinho | Claro Sports

¿Vinicius Jr es intocable para Mourinho en el Real Madrid?

Vinicius, el hombre del debate, ha participado en 10 partidos y acumula 731 minutos, antes de quedar suspendido por su expulsión frente al Sevilla. El brasileño mantuvo presencia constante hasta esa tarjeta roja, pero su gestión fue distinta a la de Courtois, Mbappé, Valverde o Konaté: solamente completó los 90 minutos en tres ocasiones. En los demás encuentros fue sustituido seis veces y, de acuerdo con el desglose de participación, en uno comenzó desde el banquillo.

La expulsión evitó que Vinicius tuviera actividad en los 11 encuentros y abrió la pregunta sobre su regreso directo al once. Por cantidad de minutos ocupa una zona cercana a Cucurella, pero todavía por debajo de Courtois, Mbappé, Valverde, Konaté y Bellingham.

Vinicius Jr. recibió sanción de cuatro partidos y se perderá el Clásico | Reuters

Los minutos dejan un primer grupo definido: Courtois, Mbappé y Valverde fueron titulares en los 11 partidos; Konaté completó los 10 que disputó; y Bellingham inició 10 veces. Cucurella, Vinicius y Diomandé también tienen una presencia constante, aunque con más sustituciones y rotación. Así, el Real Madrid sí cuenta con futbolistas que parecen difíciles de sacar del equipo, pero Mourinho ha fijado públicamente la condición para conservar ese lugar: “Lo que hace a un jugador intocable es su rendimiento en el campo”.