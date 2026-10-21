Atlas vs América en vivo el partido de la jornada 13 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

El Estadio Jalisco recibe un duelo que puede modificar los primeros lugares después de los triunfos de Chivas y León

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¿A qué hora juega Atlas vs América y dónde ver hoy 21 de octubre la jornada 13 de la Liga MX 2026?

El partido Atlas vs América se disputará este miércoles 21 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco de Guadalajara. El encuentro corresponde a la jornada 13 del Apertura 2026 y forma parte de la última fecha doble de la fase regular.

La transmisión en vivo estará disponible por Canal 5 en televisión abierta, TUDN en televisión de paga y ViX Premium mediante streaming.

Alineaciones Atlas vs América, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Hernán Crespo y Guillermo Almada preparan sus alineaciones para un encuentro entre equipos separados por tres puntos en la clasificación. El Atlas podría mantener su esquema 4-2-2-2, mientras que América apunta a utilizar una formación 4-2-3-1, con Henry Martín como referencia ofensiva.

Estas son las alineaciones probables de ambos equipos, pendientes de confirmación oficial:

Atlas: Camilo Vargas; Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Jorge Rodríguez; Paulo Ramírez, Elías Montiel, Luis Esteves, Kevin Zenón, Ryan Mmaee y Florián Monzón.

América: Luis Ángel Malagón; Franco Rossano, Santiago Ramos Mingo, Santiago Bueno, Dagoberto Espinoza; Israel Reyes, Erick Sánchez, Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Atlas también cuenta con Milton Valenzuela, después de que quedara sin efecto la sanción por su expulsión ante Necaxa. Su disponibilidad ofrece otra alternativa para la defensa del equipo tapatío. Las alineaciones definitivas y los jugadores suplentes se conocerán cerca del inicio del encuentro.

Antecedentes Atlas vs América, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El antecedente más reciente favorece al Atlas, que derrotó 1-0 al América el 25 de abril de 2026, durante el Clausura, con una anotación de Alfonso González al minuto 90+4. Aquel resultado terminó con una secuencia de cuatro victorias consecutivas del conjunto azulcrema en sus enfrentamientos de Liga MX.

En los últimos cinco partidos entre ambos clubes, América acumula cuatro victorias y Atlas una, con 20 goles registrados entre los dos equipos y ningún empate.

Torneo Resultado Clausura 2026 América 0-1 Atlas Apertura 2025 Atlas 2-4 América Clausura 2025 Atlas 1-3 América Apertura 2024 América 3-0 Atlas Clausura 2024 Atlas 1-5 América

El Estadio Jalisco también representa un desafío histórico para los Rojinegros. Su última victoria como locales frente al América en Liga MX ocurrió durante el Clausura 2021, cuando se impusieron 3-0. Desde entonces, Atlas no ha conseguido derrotar a las Águilas en Guadalajara, una racha que buscará terminar en esta jornada 13.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

América parte como favorito para conseguir los tres puntos frente al Atlas, de acuerdo con las cuotas consultadas en Caliente.mx este miércoles 21 de octubre. El equipo capitalino llega con 27 goles en 11 encuentros y una diferencia de anotaciones de +13, mientras que los Rojinegros registran 19 tantos a favor y 18 en contra después de 12 partidos.

Los momios de referencia para el resultado final en tiempo reglamentario son los siguientes:

Resultado Momio americano Cuota decimal Victoria del Atlas +230 3.30 Empate +275 3.75 Victoria del América +102 2.02

El pronóstico del mercado favorece al conjunto dirigido por Guillermo Almada, aunque Atlas llega con cuatro partidos sin derrota y cuenta con el antecedente de haber vencido al América en su enfrentamiento más reciente.

Atlas vs América, en vivo

El Atlas vs América de la jornada 13 del Apertura 2026 tendrá consecuencias directas en la pelea por el liderato de la Liga MX. Este miércoles 21 de octubre, las Águilas visitan el Estadio Jalisco como líderes del campeonato con 24 puntos en 11 partidos, apenas una unidad por encima de Chivas. Del otro lado, los Rojinegros ocupan la quinta posición con 21 unidades y tienen la oportunidad de alcanzar en puntos al conjunto azulcrema. El equipo de Guillermo Almada buscará ampliar su ventaja, mientras que los dirigidos por Hernán Crespo intentarán aprovechar su condición de locales.

América llega después de vencer 5-3 al León y cuenta con la ofensiva más productiva del torneo, con 27 goles a favor. Atlas, por su parte, derrotó 2-0 a Necaxa y acumula cuatro encuentros de Liga MX sin perder. Sin embargo, los Zorros apenas registran una victoria en seis partidos disputados como locales durante el Apertura 2026, una estadística que buscarán modificar ante el líder. El enfrentamiento también representa una oportunidad para los rojinegros de conseguir su primera victoria en casa contra las Águilas desde 2021.