León vs América en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 12

León recibe al América en la jornada 12 del Apertura 2026. Consulta horario, transmisión, alineaciones probables y pronóstico del duelo entre dos equipos que buscan el liderato

Partidos en vivo: León vs América | Claro Sports

El León y el América se enfrentarán este sábado 17 de octubre en el Estadio León, en uno de los encuentros de la jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan dentro de los primeros cinco lugares de la clasificación, por lo que el resultado puede modificar la lucha por el liderato y las posiciones de clasificación directa a la Liguilla.

Las Águilas de Guillermo Almada llegan como líderes del campeonato con 21 puntos en 10 partidos disputados, producto de seis victorias, tres empates y una derrota. El conjunto azulcrema suma 22 goles a favor y 11 en contra, números que respaldan su posición en la tabla. Sin embargo, en su presentación más reciente no consiguió la victoria, después de empatar 1-1 frente a Monterrey en el Estadio Azteca.

Por su parte, el León de Javier Gandolfi ocupa la quinta posición con 18 unidades después de 11 encuentros, con cinco triunfos, tres empates y tres derrotas. La Fiera viene de igualar 1-1 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, partido en el que Ismael Díaz abrió el marcador antes del descanso, pero Eduardo Armenta consiguió el empate para los poblanos durante la recta final. Los Esmeraldas intentarán aprovechar su localía para acercarse a los primeros puestos.

El compromiso también representa una oportunidad de revancha para el América. León ganó 1-0 el enfrentamiento más reciente entre ambos equipos, disputado el 6 de septiembre en la Leagues Cup 2026, gracias a una anotación de Diber Cambindo. Ahora, los dos clubes volverán a encontrarse en la Liga MX, con tres puntos que pueden resultar importantes en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026.

Fecha, horario y dónde ver el León vs América del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre León y América se disputará el sábado 17 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio León, también conocido como Nou Camp, en Guanajuato. Este enfrentamiento corresponde a la jornada 12 del Apertura 2026 y forma parte de los cinco compromisos programados para el sábado. La transmisión del León vs América en México estará disponible a través de FOX One, plataforma que cuenta con los derechos para emitir este encuentro.

Alineaciones probables del León vs América para la jornada 12 de la Liga MX 2026

Los entrenadores Javier Gandolfi y Guillermo Almada preparan sus equipos para el encuentro de este fin de semana. León podría utilizar una formación 4-1-4-1, mientras que América tendría como alternativa un 4-2-3-1, con Henry Martín como referente ofensivo y Diber Cambindo en el ataque esmeralda.

Alineación probable de León : Irving Martínez; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Salvador Reyes; José Iván Rodríguez; Edgar Guerra, Jesús Lara, Fernando Beltrán, Ismael Díaz y Diber Cambindo. Jordi Cortizo fue expulsado durante el empate frente a Puebla , situación que condiciona las alternativas del conjunto de Gandolfi para este compromiso.

: Irving Martínez; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Salvador Reyes; José Iván Rodríguez; Edgar Guerra, Jesús Lara, Fernando Beltrán, Ismael Díaz y Diber Cambindo. , situación que condiciona las alternativas del conjunto de Gandolfi para este compromiso. Alineación probable de América: Luis Ángel Malagón; Dagoberto Espinoza, Santiago Bueno, Marco Ramos Mingo, Cristian Borja; Érick Sánchez, Israel Reyes; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Henry Martín. Miguel Borja también recibió una tarjeta roja en la jornada 11 frente a Monterrey, por lo que su situación disciplinaria representa otra consideración para Guillermo Almada.

Antecedentes y últimos resultados del León vs América en la Liga MX

América tiene ventaja en el historial de los últimos cinco enfrentamientos ante León, con dos victorias, dos empates y una derrota. Sin embargo, el conjunto esmeralda ganó el compromiso más reciente, correspondiente al partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. En cuanto a la Liga MX, las Águilas acumulan cuatro encuentros consecutivos sin perder frente a La Fiera.

Estos son los últimos cinco resultados entre ambos equipos, incluido su enfrentamiento en la Leagues Cup:

6 de septiembre de 2026 | Leagues Cup: León 1-0 América .

. 21 de abril de 2026 | Clausura 2026: León 2-3 América .

. 1 de noviembre de 2025 | Apertura 2025: América 2-0 León .

. 19 de febrero de 2025 | Clausura 2025: América 1-1 León .

. 5 de octubre de 2024 | Apertura 2024: León 1-1 América.

El antecedente más reciente en la Liga MX fue el triunfo azulcrema por 3-2 durante el Clausura 2026, mientras que la última victoria de León se produjo en la Leagues Cup, con un gol de Diber Cambindo al minuto 80. Los resultados reflejan una serie con diferencias reducidas, pues tres de los últimos cinco partidos terminaron empatados o se resolvieron por una sola anotación.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 12?

América parte como favorito para quedarse con los tres puntos frente a León, de acuerdo con los momios publicados por caliente.mx. Las Águilas presentan una cuota de +120, mientras que la victoria de los Esmeraldas se encuentra en +210 y el empate en +260. Los valores corresponden al mercado de resultado final en tiempo regular y pueden cambiar antes del encuentro.

León +210

Empate +260

América +120

Aunque las cuotas favorecen al equipo de Guillermo Almada, León ha ganado sus últimos cuatro partidos como local en el Apertura 2026, un registro que puede equilibrar el pronóstico. América, por su parte, mantiene el liderato y cuenta con una de las ofensivas de mayor producción del campeonato. La combinación de estos antecedentes anticipa un enfrentamiento con implicaciones directas en la clasificación, sin que exista un resultado garantizado.