¡Pachuca revive! Carlos Moreno lanza aviso tras tumbar al América en el Azteca

El portero de los Tuzos destacó el triunfo ante América, elogió a Guillermo Ochoa y reconoció que la Selección Mexicana es uno de sus grandes objetivos

Moreno mantiene vivo al Pachuca y apunta a la Selección Mexicana. Imago 7

Pachuca consiguió un triunfo ante América que le permitió mantenerse con vida en la pelea por la clasificación a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX, en una noche especial por el homenaje a Guillermo Ochoa en el Estadio Azteca. Carlos Moreno fue uno de los protagonistas del resultado y, después del encuentro, dejó claro que los Tuzos no piensan bajar los brazos en el cierre del campeonato.

“Pachuca está con vida, está compitiendo y lo va a hacer hasta el último segundo”, afirmó Moreno en exlcusiva para Claro Sports y W Deportes después del partido. El guardameta reconoció que el equipo ha quedado en deuda con sus aficionados por algunos resultados, especialmente como local, pero consideró que la victoria ante las Águilas demuestra que Pachuca tiene argumentos para plantarse ante cualquier rival.

Carlos Moreno: “Vamos a competir con cualquiera”

El portero destacó la capacidad de Pachuca para responder en un escenario complicado y ante uno de los equipos que pelea en la parte alta de la clasificación. Para Moreno, el resultado representa una muestra de lo que los Tuzos pueden conseguir cuando llevan al terreno de juego el trabajo realizado durante la semana. “Lo va a hacer a muerte porque es lo que tenemos que hacer por nosotros, por nuestra institución, por nuestra afición, que por ahí hemos estado un poco en deuda con los resultados, sobre todo en casa”, explicó.

Moreno reconoció que durante el torneo Pachuca ha sufrido por resultados que no estuvieron a la altura de las expectativas del equipo, pero aseguró que la plantilla mantiene la convicción de pelear hasta el final. “Hoy se demostró que podemos competir y que vamos a competir con cualquiera como lo hemos hecho”, señaló el arquero.

Moreno habla de Guillermo Ochoa: “Es una leyenda”

El triunfo de Pachuca coincidió con una noche especial para Guillermo Ochoa, quien recibió un homenaje en el Estadio Azteca. Moreno compartió cancha con el histórico guardameta y aprovechó para reconocer su trayectoria. “Guardando proporciones, porque el señor es una leyenda”, aclaró Moreno al hablar de Ochoa. El portero de Pachuca destacó la importancia del homenaje y el impacto que Ochoa ha tenido en el futbol mexicano y en el extranjero.

“Es lo que le dije: máxima admiración, lo felicité mucho porque es un referente para muchos de nuestra generación, es un referente de la portería mexicana y de todo el país”, explicó.

Imponente tifo previo al juego | Imago7

Moreno también destacó la perseverancia y la trayectoria de Ochoa como un ejemplo para las nuevas generaciones de porteros mexicanos. “Es un ejemplo de perseverancia, de lucha, de entrega, de cómo salir adelante y de cómo intentar hacer grandes cosas”, agregó.

Sin embargo, Moreno dejó claro que el homenaje no modificó el objetivo de Pachuca durante el encuentro. Los Tuzos necesitaban los tres puntos y salieron a buscarlos independientemente de la celebración dedicada a Ochoa. “Hoy nosotros teníamos que ganar y, sin importar el homenaje para quién fuese, así fue”, sentenció.

Carlos Moreno no esconde su ilusión por la Selección Mexicana

La actuación del guardameta también abrió la conversación sobre una posible convocatoria con la Selección Mexicana. Moreno reconoció que representar al país es una aspiración presente y que espera que sus actuaciones con Pachuca puedan acercarlo a una oportunidad. “Obviamente que siempre la Selección es la ilusión de todo mexicano”, afirmó.

El portero destacó el significado de vestir la camiseta nacional y reconoció que el objetivo forma parte de sus aspiraciones profesionales. Sin embargo, también dejó claro que entiende que una convocatoria debe ganarse con actuaciones dentro de la cancha.

“Sabemos que representar a nuestro país es lo más grande que hay. Nuestra Selección nos acaba de dar un ejemplo de cómo se compite, de cómo es posible ilusionar a un país entero y ¿a quién no le gustaría formar parte de algo así?”, expresó.

Moreno sabe que existe competencia en la portería de la selección mexicana, pero considera que el camino para ganarse un lugar comienza con el rendimiento en Pachuca. “Entonces es un objetivo, pero sé que eso se gana aquí, se gana en la cancha, se gana poniendo a Pachuca en los primeros planos y es lo que vamos a buscar”, concluyó.

El triunfo ante América representa, por tanto, mucho más que tres puntos para Moreno y Pachuca. Los Tuzos siguen con vida en el Apertura 2026, mientras su portero aprovechó una noche importante para reconocer la trayectoria de Ochoa y dejar claro que la selección mexicana también forma parte de sus objetivos.