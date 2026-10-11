Pachuca vs Necaxa en vivo el partido de la jornada 11 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Duelo de necesitados en el Estadio Hidalgo: los Rayos ligan ocho juegos sin triunfo; los Tuzos dos

Pachuca vs Necaxa, en vivo la Liga MX hoy 11 de octubre | Claro Sports

Pachuca y Necaxa se miden hoy domingo 11 de octubre en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde les llevaremos todos los detalles del duelo a disputarse en el Estadio Hidalgo a las 17:10 horas (tiempo del centro de México).

Choque de equipos necesitados en el fútbol mexicano. Los Tuzos llegan a la cita con dos juegos al hilo sin ganar, como duodécimos de la tabla general con 12 puntos, gracias a sus tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, con 15 goles a favor y 11 en contra.

Del otro lado los Rayos son penúltimos de la clasificación con ocho unidades, cortesía de dos triunfos, dos igualdades y seis descalabros, con 12 goles anotados y 20 recibidos. El conjunto hidrocálido tiene ocho partidos consecutivos sin victoria. ¡Vámonos con la previa!

¿A qué hora juega Pachuca vs Necaxa y dónde ver hoy 11 de octubre la jornada 11 de la Liga MX 2026?

Pachuca vs Necaxa, correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se jugará hoy domingo 11 de octubre en punto de las 17:10 horas (tiempo del centro de México). La transmisión en México estará a cargo de FOX One. Además en Claro Sports tendremos todas las estadísticas, resultado y goles al momento en nuestro tradicional minuto a minuto.

Antecedentes Pachuca vs Necaxa, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El Pachuca presume una racha de cinco victorias consecutivas sobre el Necaxa, así como un récord de ocho juegos al hilo sin perder en duelos directos. La última vez que los Rayos se impusieron a los Tuzos fue el 27 de julio de 2022, en la jornada 5 del torneo Apertura. Desde entonces son seis triunfos hidalguenses por dos empates.

Si nos centramos únicamente en duelos en el Hidalgo, el Necaxa no suma triunfos desde noviembre de 2020, cuando se impuso 0-1 en fecha 17 del Apertura.

Pachuca 2-1 Necaxa | Jornada 9 | Clausura 2026

Necaxa 0-1 Pachuca | Jornada 12 | Apertura 2025

Necaxa 3-5 Pachuca | Jornada 15 | Clausura 2025

Pachuca 6-2 Necaxa | Jornada 15 | Apertura 2024

Pachuca 2-1 Necaxa | Play In | Clausura 2024

Necaxa 1-1 Pachuca | Jornada 8 | Clausura 2024

Pachuca 1-1 Necaxa | Jornada 10 | Apertura 2023

Pachuca 2-1 Necaxa | Jornada 4 | Clausura 2023

Necaxa 2-0 Pachuca | Jornada 5 | Apertura 2022

Necaxa 1-3 Pachuca | Jornada 4 | Clausura 2022

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Pachuca llega como amplio favorito sobre el Necaxa, al menos en las apuestas. En Caliente MX el triunfo de los locales tiene un momio de -141 (ganarías 71 pesos por cada 100 apostados), mientras que la victoria de la visita está en +375. El empate también presenta momio positivo con +280.

En cuanto a resultados específicos, los que menos pagan (+550) son el triunfo del Pachuca por 2-1 y el empate 1-1. A ellos le sigue la victoria de 1-0 para los Tuzos con +600.