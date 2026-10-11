Betis vs Osasuna en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 8

¿Dónde ver el Betis vs Osasuna en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre Betis y Osasuna se podrá ver en vivo en México a través de Sky Sports, señal que cuenta con los derechos de transmisión de LaLiga. De igual forma puedes seguir todos los detalles en este minuto a minuto.

Alineaciones del Betis vs Osasuna para la jornada 8, al momento

Las alineaciones reportadas para el encuentro presentan a Álvaro Fidalgo entre los suplentes del Real Betis, por lo que el mexicano deberá esperar una oportunidad de Manuel Pellegrini para ingresar al terreno de juego.

Real Betis: Álvaro Vallés; Héctor Bellerín, Souza, Valentín Gómez, Fran García; Marc Roca, Nelson Deossa, Pablo Fornals; Antony, Abde Ezzalzouli y Cucho Hernández.

Osasuna: Aitor Fernández; Iñigo Arguibide, Diego Rico, Unai Santos, Alejandro Catena, Asier Osambela; Rubén García, Jon Moncayola, Lucas Torró, Kike Barja y Ante Budimir.

¿A qué hora inicia el Betis vs Osasuna hoy 11 de octubre de 2026?

El partido entre Real Betis y Osasuna comenzará este domingo 11 de octubre a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El encuentro corresponde a la octava jornada de LaLiga de España 2026-2027 y representa el regreso de ambos conjuntos a la competición después del parón internacional.

Fidalgo, a tener minutos en el Betis vs Osasuna

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Betis vs Osasuna! Álvaro Fidalgo regresa a la actividad con el conjunto verdiblanco este domingo 11 de octubre de 2026, después de la pausa por la Fecha FIFA. El futbolista mexicano buscará sumar minutos en el encuentro correspondiente a la jornada 8 de LaLiga de España, en el que su equipo intentará mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

El Real Betis de Manuel Pellegrini llega al compromiso en la parte alta de la tabla general con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota. El conjunto de Sevilla tiene la oportunidad de acercarse al liderato, mientras que Fidalgo buscará aprovechar una nueva oportunidad para ganar protagonismo dentro del esquema del entrenador chileno, después de comenzar la temporada con participaciones principalmente como suplente.

Por su parte, Osasuna visita al Betis con ocho unidades y ubicado en el decimotercer puesto de la clasificación, por lo que necesita sumar para mejorar su posición en el campeonato. El equipo dirigido por Luis Miguel Ramis tendrá enfrente a un rival que ha conseguido cinco triunfos en sus primeros siete encuentros. Sigue todos los detalles de este partido, las alineaciones, las acciones más importantes y el resultado en nuestro minuto a minuto.

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