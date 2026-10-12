Real Betis vs Porto en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 2 de la fase de liga

El conjunto verdiblanco recibe al Porto en La Cartuja con la posibilidad de un duelo entre los mexicanos Álvaro Fidalgo y Santiago Gimenez

Betis vs Porto, dónde ver el partido de Champions League | Claro Sports

El Real Betis recibe al Porto este miércoles 14 de octubre en la jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El encuentro se disputará en La Cartuja, donde el conjunto español buscará sumar nuevamente después de comenzar el torneo con una victoria como visitante.

El duelo puede representar un choque entre mexicanos, debido a la posible presencia de Álvaro Fidalgo en el Betis y Santiago Gimenez en el Porto. Ambos futbolistas han tenido poca actividad durante el inicio de la temporada: el mediocampista suma tres apariciones y 60 minutos, mientras que el delantero registra la misma cantidad de partidos y minutos con el conjunto portugués.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini derrotó 2-3 al Lille en su presentación europea y llega al compromiso después de vencer 5-2 a Osasuna en LaLiga. El Betis ocupa actualmente el tercer puesto del campeonato español y solo ha perdido uno de sus ocho partidos disputados.

El Porto, por su parte, llega con dos registros distintos entre sus competencias. En Champions League perdió 0-2 ante Manchester City en la primera jornada, pero en la Primeira Liga mantiene paso perfecto con ocho victorias en ocho partidos, incluida la más reciente, por 1-2 ante Marítimo.

Horario y dónde ver en vivo Real Betis vs Porto en la jornada 2 de la Champions League 2026

El partido Real Betis vs Porto se disputará este miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de La Cartuja. La transmisión en México estará disponible a través de FOX One. Además, en Claro Sports tendremos todos los detalles del encuentro mediante nuestro tradicional minuto a minuto.

¿Cuándo es? Fecha: miércoles 14 de octubre

¿A qué hora es? 13:00 horas tiempo del centro de México

¿Dónde ver? Transmisión: FOX One

Alineaciones probables del Real Betis vs Porto para el partido de Champions League 2026

Pellegrini prepararía algunos cambios respecto al equipo que derrotó a Osasuna. Álvaro Valles apunta para regresar a la portería, con Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan de Souza y Fran García en defensa. Facundo Bernal y Dani Ceballos aparecen como opciones para el mediocampo, mientras Isco Alarcón tendría el rol principal en ofensiva.

El posible once del Betis sería: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan de Souza, Fran García; Facundo Bernal, Dani Ceballos, Isco Alarcón; Ez Abde, Rodrigo Riquelme y Troy Parrott. La principal duda pasa por la condición física de Antony, quien terminó con molestias ante Osasuna. Junior Firpo no estará disponible por una lesión.

Por el Porto, la alineación probable estaría conformada por Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Francisco Moura; Alan Varela, Victor Froholdt, Hwang Hee-chan; William Gomes, André Silva y Pepê. Santiago Gimenez aparece entre las alternativas del conjunto portugués después de disputar 17 minutos ante el Manchester City en la primera jornada, aunque se quedó sin minutos el fin de semana en liga.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Betis – Porto y cuánto paga?

De acuerdo con los momios de Caliente MX, el Real Betis parte como favorito para llevarse los tres puntos con una cuota de +102, mientras que la victoria del Porto aparece en +240 y el empate en +275. En los marcadores exactos, el 1-1 es el resultado que menos paga, con +525, seguido por el 2-1 para el Betis con +600 y el 1-0 con +650.

El encuentro también tendrá un dato inédito: Betis y Porto nunca se han enfrentado anteriormente, por lo que este partido representará el primer duelo entre ambos clubes. Para el conjunto español también será su primera confrontación contra un rival portugués en la UEFA Champions League, en una jornada en la que buscará mantener su inicio ganador en la fase de liga.