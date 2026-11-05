Jaguars vs Ravens en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 9, al momento

Jacksonville llega como líder de la AFC Sur con marca de 5-2, mientras que Baltimore atraviesa una racha de tres derrotas consecutivas

Jaguars vs Ravens, en vivo | Claro Sports

Los Jacksonville Jaguars visitan a los Baltimore Ravens este jueves 5 de noviembre en el M&T Bank Stadium, en el partido que abre la Semana 9 de la NFL 2026. Jacksonville llega como líder de la AFC Sur con marca de 5-2, después de aplastar 42-7 a los Indianapolis Colts, mientras que Baltimore atraviesa una racha de tres derrotas consecutivas y presenta registro de 4-4. El equipo encabezado por Trevor Lawrence buscará aprovechar su momento ofensivo y una defensiva que permite apenas 15.9 puntos por encuentro para consolidarse entre los principales contendientes de la Conferencia Americana.

Los Ravens afrontan el compromiso sin Lamar Jackson, quien sufrió una lesión en el pulgar derecho, ni su suplente Tyler Huntley, por lo que el novato Joe Fagnano tendrá su primera titularidad en la NFL. Ante este panorama, Baltimore dependerá del juego terrestre de Derrick Henry para intentar romper su mala racha, aunque enfrente estará la mejor defensiva contra la carrera de la liga, que permite apenas 3.4 yardas por acarreo. Los Jaguars buscarán imponer condiciones desde el inicio, mientras que los Ravens necesitan una victoria para evitar que sus aspiraciones de playoffs se compliquen todavía más.

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