Chivas se hace del subliderato tras vencer a Rayados, que compromete sus opciones de Liguilla

Roberto Alvarado anota el único tanto del partido, mismo que les da los tres puntos para escalar al segundo puesto de la general. La Pandilla se atora en el séptimo peldaño con solo 20 unidades

Los tapatíos ponen en serios aprietos a los norteños | Imago7

Las Chivas del Guadalajara, prácticamente gracias a un milagro de último minuto en la Sultana del Norte, logró hacerse de la victoria por 1-0 sobre los Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero. El cuadro tapatío aprovechó una de sus primeras oportunidades para ponerse al frente y después tuvo que resistir los intentos de la localía (y hasta la anulación de un gol en los segundos finales), que dominó la posesión y generó ocasiones, pero no consiguió superar a Raúl ‘Tala’ Rangel.

El partido comenzó con ‘La Pandilla’ buscando instalarse en campo rival. Al minuto 3, los locales consiguieron un tiro de esquina después de una intervención defensiva de Luis Rey y poco después Tecatito Corona recibió una falta que permitió a Rayados continuar con la posesión. Chivas, sin embargo, encontró una salida y al minuto 9 golpeó primero.

Roberto Alvarado abrió el marcador con un disparo cruzado de pierna derecha que terminó junto al poste izquierdo de Esteban Andrada. Santiago Sandoval participó con la asistencia después de una jugada que nació de un error de Víctor Guzmán. El gol modificó el desarrollo del encuentro y obligó a Monterrey a buscar la respuesta.

La oportunidad más clara para los de casa llegó al minuto 17. Ricardo Chávez recibió una falta dentro del área y el árbitro señaló penalti. Lucas Ocampos tomó el balón para cobrar, pero Raúl Rangel adivinó la dirección y se lanzó hacia su izquierda para detener el disparo. El arquero de Chivas volvió a aparecer poco después ante Diego Rossi, mientras Ocampos y Hugo Cuypers también buscaron el empate.

La lluvia apareció al inicio del segundo tiempo en el Gigante de Acero, mientras Chivas continuaba buscando espacios para aumentar la diferencia. Bryan González y Richard Ledezma tuvieron aproximaciones, pero Esteban Andrada respondió. Monterrey también encontró una oportunidad con Hugo Cuypers, aunque su disparo fue bloqueado por la defensa rojiblanca.

Gabriel Milito comenzó a mover sus piezas para sostener el resultado. Efraín Álvarez y Jesús Hernández ingresaron al terreno de juego, mientras Leonel Calderón y Ángel Chávez también tuvieron participación en el tramo final. Del otro lado, Matías Almeyda respondió con el ingreso de Óliver Torres y posteriormente Luca Orellano, buscando modificar el ataque de Rayados.

En los minutos finales, Monterrey volvió a acercarse al empate. Al minuto 83, Luca Orellano recibió dentro del área y sacó un disparo que Rangel detuvo, mientras que Kevin Castañeda tuvo una oportunidad para Chivas al 86’, con un remate desde fuera del área que pasó cerca del poste izquierdo. El cierre mantuvo la diferencia mínima y aumentó la presión sobre el conjunto local.

La situación terminó de complicarse para Rayados cuando Orbelín Pineda fue expulsado en una jugada de contragolpe de Chivas, dejando a Monterrey con un jugador menos en los últimos minutos. Diego Rossi también recibió una tarjeta amarilla al 87’, mientras los locales buscaban una última oportunidad. La ‘cereza del pastel’ dentro de tanto dramatismo apareció en el tiempo agregado, cuando un rebote de balón sobre Diego Rossi terminó dentro de la meta de Rangel. El estadio festejaba el empate, sin embargo el VAR señalaba mano de parte del atacante regiomontano, anulando así la anotación, aplicando un auténtico quitarrisas al inmueble.

El silbatazo final confirmó el 1-0 para Chivas, que sostuvo su ventaja desde el tanto de Roberto Alvarado y salió del Gigante de Acero con los tres puntos, mismos que lo colocan como sublíder del torneo con 26 puntos. Por su parte, los Rayados se estancan en el séptimo peldaño con 20 unidades y corren el riesgo de terminar el fin de semana fuera de puestos de Liguilla.