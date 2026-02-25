Selecciones de taekwondo, ya listas para los clasificatorios de los Juegos Centroamericanos 2026

La Federación Mexicana de Taekwondo presentó a sus selecciones para el clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y el Mundial Juvenil

Selección de Taekwondo de México. Foto X: @COM_Mexico

La Federación Mexicana de Taekwondo presentó a las selecciones que participarán en los procesos clasificatorios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, el 9 y 10 de abril. Mientras tanto, la selección juvenil se alista para el Campeonato Mundial Juvenil en Taskent, Uzbekistán, del 12 al 17 de abril.

Daniela Souza, seleccionada mexicana, expresó: “Bueno, este 2026 viene con muchas actividades. El tipo de clasificación para Los Ángeles será diferente al de París. El conteo del ranking empieza ahora, a partir de la mitad del año, y fue muy importante tener una planeación previa, porque así nos clasificamos a eventos como los seriales de Grand Prix. Es muy importante para estar metiéndonos en ese ranking clasificatorio para Los Ángeles. Estoy muy contenta de estar aquí trabajando, el equipo se siente muy bien y muy unido. Hemos empezado con el pie derecho, pero es importante que nos mantengamos trabajando día con día, manteniendo ese entusiasmo y enfoque. Queremos seguir poniendo a México en alto, y claro, nuestro mayor sueño es obtener un buen resultado en los Juegos Olímpicos”.

Carlos Sansores también compartió su enfoque para el futuro: “Este fin de semana estaré en Canadá y Las Vegas para obtener puntos que me ayuden a clasificar a los Grand Prix, que son fundamentales para los Juegos Olímpicos de 2028”. Sansores comentó que los próximos meses serán clave para lograr sus objetivos, destacando que en junio comenzará el conteo para las clasificaciones de los Juegos Olímpicos.

El apoyo del Comité Olímpico Mexicano

Por su parte, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), expresó su apoyo al taekwondo mexicano y destacó la importancia del trabajo en equipo para alcanzar la excelencia en los deportes del país. Alcalá reconoció la labor de la FMTKDO y subrayó la importancia de contar con entrenadores de renombre como Víctor Estrada y Guillermo Pérez para guiar a los futuros campeones.

Víctor Estrada, jefe de entrenadores de Taekwondo, quien estuvo presente en el evento, recordó con emoción sus días de competencia y cómo el taekwondo ha sido siempre una parte fundamental de su vida. Estrada se mostró comprometido con la nueva generación de atletas, asegurando que se involucrará activamente en su preparación, entrenando junto a ellos para aportar su experiencia y conocimiento del deporte.

“Es algo que no se olvida y que no quiero olvidar. La verdad es que se extraña caminar, recordar, ver la pista de atletismo, los gimnasios, el comedor… La verdad es que me vienen muchas emociones. Además, voy a venir a entrenar con ellos, me voy a poner un uniforme, voy a ayudarlos, voy a entrenar. Quiero que ellos vean que no soy el jefe de entrenadores de pantalón largo, ni un directivo, fui alguien más como ellos y quiero ayudarlos a sentirme parte de ellos y que me sientan parte de ellos”.

