LAFC completa la obra, elimina a Real España y avanza a octavos de final de la Concachampions

El conjunto californiano cumple con el trámite en el Banc of California Stadium y ahora se enfrentará al Alajuelense de Costa Rica

LAFC vence Real España y avanza en Concacaf. | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

LAFC selló su pase a los octavos de final de la Concachampions 2026 tras imponerse 1-0 a Real España en el partido de vuelta, para un marcador global de 7-1, en un encuentro disputado en el Banc of California Stadium.

El primer tiempo transcurrió con ambos equipos buscando generar peligro, aunque el conjunto local dominó la posesión del balón. A pesar de los intentos de Real España, como un remate de Darixon Vuelto que se fue demasiado alto (44’) o una llegada de Jack Jean-Baptiste que no logró concretarse, el marcador se mantuvo 0-0 al término de la primera mitad.

Ya en el segundo tiempo, LAFC comenzó a tomar el control de las acciones. A los 64 minutos, un remate de Nkosi Tafari llegó al fondo de la red luego de un tiro libre, dándole la ventaja al equipo estadounidense. Este gol, que representaba el 1-0 en el encuentro, dejó a Real España con pocas opciones de reaccionar, ya que el marcador global ya estaba muy inclinado a favor de los locales.

Pese a un penalti otorgado a Real España en el minuto 88 por una falta de Kenny Nielsen dentro del área, el delantero Jhow Benavídez desperdició la oportunidad de reducir la ventaja, al fallar su remate hacia el lado derecho de la portería.

El LAFC, con cambios en el campo como la entrada de Artem Smoliakov y Timothy Tillman, supo mantener el resultado y cerró el encuentro sin mayores complicaciones. A pesar de algunas llegadas aisladas de los visitantes, el equipo de la MLS se mostró sólido en defensa y controló el tiempo de juego.

El marcador global de 7-1 refleja la superioridad del conjunto californiano, que ha demostrado su calidad y contundencia para avanzar en la competencia. Ahora, el LAFC se alista para enfrentar a su siguiente reto en los octavos de final de la Concachampions 2026 ante el Alajuelense de Costa Rica.

Resumen LAFC vs Real España: resultado, goles y estadísticas

Alineaciones del LAFC vs Real España, al momento Todo está listo para el partido y ambos técnicos han dado a conocer sus alineaciones: LAFC: Thomas Hasal, Nielsen, Tafari, Hollingshead, Raposo, Eustaquio, Choiniere, Boudri, Boyd, Heung-Min y Bouanga. Real España: López, Flores, García, Tatum Ferrera, Aparicio, Iván García, Baptiste, Benavidez, Mejía, Vuelto y Sayago. ¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026? Este duelo se podrá seguir por FOX One en México, mientras que en Estados Unidos va por FS2 y TUDN. Además, de que en Claro Sports tenemos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura. ¿A qué hora juegan LAFC vs Real España hoy 24 de febrero en la Concacaf Champions Cup? El encuentro de vuelta entre Los Angeles FC y el Real España, de la primera ronda de la Concachampions, escuchará su silbatazo inicial en punto de las 21:00 horas de la Ciudad de México. ¡¡¡BUENAS NOCHES!!! Sean ustedes bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido de vuelta entre LAFC y Real España, correspondiente a la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, desde el Banc of California Stadium. El equipo de la MLS saldrá a concluir con el trámite, tras golear 6-1 al conjunto hondureño en el juego de ida, para quedarse con el boleto a los octavos de final del torneo. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

