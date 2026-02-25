¿Quién ganó La Batalla Colosal en Exatlón México hoy 24 de febrero?

Rojos y Azules lucharon por la victoria en la Batalla Colosal, además de que se definió a la poseedora de la medalla femenil en una competencia clave

Así fue la batalla colosal y la pelea por la medalla femenil. | @ExatlonMx

Este martes 24 de febrero, Exatlón México presentó una noche llena de adrenalina con dos competencias de gran importancia. La Batalla Colosal se llevó a cabo entre los equipos Rojos y Azules, quienes lucharon por conquistar este desafío grupal que podría cambiar el rumbo de la semana 22. Mientras tanto, las atletas femeniles se enfrentaron en una batalla individual por la medalla femenil, un premio que tiene el potencial de definir el futuro de la temporada en la novena edición del reality.

La Batalla Colosal se ha convertido en una de las pruebas más importantes para los equipos, especialmente para los Azules, quienes han atravesado una racha negativa tras la eliminación de Alejandro Aguilera y la pérdida de La Villa 360. Por otro lado, la medalla femenil nos mostró una competencia de alto nivel, donde atletas como Mati Álvarez y Evelyn Guijarro mostraron sus grandes habilidades, aunque quedándose lejos del codiciado premio. Esta medalla no solo representa un logro individual, sino que puede ser clave para el equipo que la ganó, pues su victoria traerá consigo un impulso mental y estratégico de cara a los próximos retos. Las expectativas están al alza.

Con la emoción en su punto más alto, Exatlón México promete un espectáculo lleno de tensión, habilidades y estrategia. La Batalla Colosal y la medalla femenil marcarán el destino de los equipos y los atletas que continúan luchando por su lugar en la historia de este icónico reality.

¿Quién ganó La Batalla Colosal este martes? Resumen y resultados

Un duelo por demás parejo se presentó entre los equipos rojo y azul, mismos que llegaron con un marcador parejo de 5-7, con ventaja para los celestes, al último circuito. En el mismo se terminaron enfrentando Humberto por parte del equipo rojo y Leo por parte del equipo azul.

Durante el recorrido del circuito fue Humberto quien se hizo de la ventaja y llegó primero a la línea de tiros; sin embargo, para su mala fortuna, fue Leo quien mostró una mejor puntería, al acabar con sus objetivos de forma rápida. Fue entonces que el punto se fue para los celestes, dejando el marcador 5-8 final.

¡Humberto vs Leo! Ambos atletas entran dispuestos a conseguir la victoria Colosal, pero el equipo que lo logra es… #ExatlónMéxico Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/IiqeTgepvN — Exatlón México (@ExatlonMx) February 25, 2026

Previamente, las mujeres de ambos equipos se enfrentaron en una prueba contrarreloj, esto para buscar hacerse de la medalla de la semana 22. La que hiciera el menos tiempo en el circuito y en la línea de tiro se llevaría la presea, que tiene amplos beneficios en momentos trascendentales en la temporada,

Todas las competidoras dieron una gran muestra de destreza y agilidad, sin embargo, fue Jazmín, del equipo rojo quien se mostró como la mejor de todas, esto al hacer un tiempo de 35:59 segundos. Con dicho triunfo se hizo del honor de la medalla.

¡Última carrera de la Batalla por la Medalla Femenil! Paulette entra al juego pero… ¿alcanzará el tiempo récord de Jazmín?#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA https://t.co/2DzbKfV4uj

Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM por Azteca UNO. pic.twitter.com/mC7cfzVgZu — Exatlón México (@ExatlonMx) February 25, 2026

Horarios y dónde ver Exatlón México en vivo: canales de TV y streaming

Exatlón México 2026 se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que los domingos se realizan los Duelos de Eliminación a partir de las 20:00 horas. El programa puede verse a través de la señal de Azteca Uno en televisión abierta y también mediante las plataformas digitales de TV Azteca, donde se ofrece la transmisión en vivo para el público.

