¡El Vasco vuelve a España! Javier Aguirre, anunciado como nuevo entrenador del Valencia

El técnico mexicano regresa a LaLiga para tomar un equipo que busca salir de la zona baja de la clasificación

El Vasco es nuevo entrenador del Valencia | Claro Sports

El Valencia hizo oficial la contratación de Javier Aguirre como su nuevo entrenador, con lo que el técnico mexicano regresa al fútbol español para asumir un nuevo reto dentro de LaLiga. El estratega llega al banquillo de Mestalla con la misión de encabezar un proyecto que busca cambiar el rumbo del equipo en una temporada complicada.

La llegada del ‘Vasco’ ocurre en un momento de presión para el conjunto valenciano, que actualmente ocupa el penúltimo lugar de la clasificación de LaLiga con apenas cuatro puntos después de siete jornadas disputadas. El equipo necesita una reacción para salir de la zona baja de la tabla y encontrar mayor regularidad en el campeonato.

Aguirre vuelve a dirigir en España después de una amplia trayectoria en el campeonato ibérico, donde ha estado al frente de equipos como Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. El entrenador mexicano conoce el entorno de LaLiga y los escenarios de exigencia que representan los clubes históricos del país, además de la lucha por no descender.

La directiva del Valencia apuesta por Aguirre debido a su experiencia en situaciones de alta demanda y su capacidad para trabajar con planteles que atraviesan procesos de reconstrucción. El técnico mexicano firmó su vínculo con el club después de las negociaciones para asumir el control del equipo.

Aguirre comenzará de inmediato la preparación del Valencia para sus próximos compromisos oficiales. Entre sus primeras tareas estará encontrar soluciones para mejorar el rendimiento colectivo, fortalecer la defensa y recuperar la confianza de una plantilla que busca salir de la parte baja de la clasificación.

El estratega cuenta con una carrera extensa en los banquillos europeos. En España dirigió más de 500 partidos oficiales y logró mantener a varios equipos en Primera División, además de conseguir objetivos deportivos importantes durante algunas de sus etapas.

Su último paso por el fútbol español fue con el Mallorca, conjunto al que llevó a disputar una final de Copa del Rey y con el que logró construir una estructura competitiva. Antes de esa experiencia, también dirigió al Leganés, Espanyol y Zaragoza en distintos momentos de su carreras deportiva.

La llegada de Aguirre al Valencia también representa un nuevo capítulo en su trayectoria internacional. El técnico mexicano ha dirigido en diferentes países y estuvo al frente de la Selección Mexicana en tres etapas incluyendo la última Copa del Mundo del 2026, además de trabajar con combinados nacionales como Japón y Egipto.

El nuevo entrenador tendrá el reto de recuperar la dinámica de un equipo que necesita sumar puntos para abandonar la zona de descenso. Con una plantilla que combina juventud y experiencia, Aguirre deberá encontrar el equilibrio para competir en una de las ligas más exigentes de Europa.

Con su regreso a LaLiga, Javier Aguirre inicia una nueva aventura en España, un país donde ha desarrollado gran parte de su carrera como entrenador. Ahora buscará que el Valencia vuelva a encontrar estabilidad y resultados en una temporada marcada por la necesidad de reacción.

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