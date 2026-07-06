Los mariachis callaron: México cae ante Inglaterra y se despide del Mundial 2026

El doblete de Bellingham y un penalti cobrado por Kane dictaron el destino de la selección mexicana en su tercer mundial como anfitrión

Inglaterra calló a todo México y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse 3-2 en un partido de octavos de final cargado de tensión en el Estadio Azteca. El Tricolor tuvo momentos de dominio, generó ocasiones claras y encontró vida con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero los errores defensivos y la contundencia inglesa terminaron por marcar el rumbo de la eliminatoria.

México arrancó con personalidad, control de balón y llegadas por los costados. Gilberto Mora tomó protagonismo en el mediocampo, Roberto Alvarado fue una vía constante por derecha y Jesús Gallardo atacó con velocidad por izquierda. La primera gran oportunidad llegó al minuto 16, cuando Alvarado mandó un centro preciso para Raúl Jiménez, quien conectó de cabeza con potencia, pero Jordan Pickford respondió con una atajada clave para evitar el gol mexicano.

El Tricolor tuvo a Inglaterra metido en su campo durante varios tramos del primer tiempo, aunque el equipo de Thomas Tuchel encontró la forma de castigar cuando México vivía uno de sus mejores momentos. Al minuto 36, Pickford inició una salida rápida que pasó por Declan Rice, Bukayo Saka y Jude Bellingham, quien definió ante Raúl Rangel para abrir el marcador. Apenas dos minutos después, Anthony Gordon superó la marca de Gilberto Mora y Erik Lira, combinó con Bellingham para que el jugador del Real Madrid firmara su doblete.

GOL DE INGLATERRA 😢



Jude Bellingham abre el marcador a favor de los ingleses



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México no bajó los brazos y encontró respuesta antes del descanso. Al minuto 41, Julián Quiñones aprovechó un rebote tras un tiro libre ejecutado por Roberto Alvarado y sacó un disparo potente para poner el 1-2. El gol hizo estallar al Azteca y le permitió al delantero llegar a cuatro tantos en el Mundial, cifra con la que igualó la marca de Luis ‘Matador’ Hernández en una misma Copa del Mundo.

¡NO TE LO CREO! ESE ERROR Y NOS CUESTA EL 0-2 😮‍💨



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El cierre del primer tiempo dejó al Tricolor cerca del empate. Raúl Jiménez tuvo dos ocasiones importantes, pero Pickford volvió a aparecer para sostener la ventaja inglesa. En el agregado, César Montes quedó frente a la portería tras un recentro dentro del área, aunque Jude Bellingham intervino en el momento justo para evitar el remate del defensa mexicano. México se fue al descanso con vida, pero también con la sensación de haber perdonado.

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Para el segundo tiempo, Javier Aguirre movió sus piezas con el ingreso de Edson Álvarez por César Montes, pero Inglaterra salió con mayor claridad y estuvo cerca del tercero con Nico O’Reilly. La situación cambió al minuto 53, cuando Jarell Quansah fue expulsado tras una dura entrada sobre Jesús Gallardo, acción que el árbitro revisó en el VAR antes de mostrar la tarjeta roja. Con un hombre más, México encontró una nueva oportunidad para presionar.

PENAL PARA INGLATERRA Y CAYÓ EL 1-3



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Sin embargo, Inglaterra volvió a golpear en un momento clave. Al minuto 58, Harry Kane bajó un pelotazo, Anthony Gordon entró al área y Raúl Rangel lo derribó para provocar el penal. Dos minutos después, Kane cobró con potencia y puso el 1-3, llegando a seis goles en la Copa del Mundo. México respondió con cambios ofensivos: Santiago Gimenez y Brian Gutiérrez ingresaron por Gilberto Mora y Luis Romo, y el Tricolor volvió a meterse al partido tras un penal señalado por contacto de Kane sobre Brian.

GOOOOL DE MÉXICO ¡GOOOOL DE JIMÉNEZ!

DESDE LOS ONCE PASOS



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Raúl Jiménez tomó el balón al minuto 68 y no falló desde los once pasos. El Lobo de Tepeji engañó a Pickford y puso el 2-3 para encender de nuevo la esperanza mexicana. En el tramo final, Inglaterra defendió con sus diez jugadores cerca del área, mientras México atacó por todos los sectores y tuvo una ocasión clara con Edson Álvarez en un tiro de esquina al minuto 79. El empate no llegó y el conjunto inglés resistió hasta el final para callar los mariachis y dejar tendido al equipo Tricolor en el templo azteca. México volvió a quedar eliminado en octavos de final.

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