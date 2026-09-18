La nueva era de México: Rafael Márquez mantiene la base mundialista de Javier Aguirre y suma 13 caras nuevas

El nuevo entrenador de México conservó a 17 futbolistas que estuvieron en el Mundial 2026 y abrió espacio para nuevas opciones

Rafael Márquez cambia al Tri: 17 mundialistas en su primera convocatoria. Imago 7

La Selección Mexicana comenzó una nueva etapa ahora bajo el mando de Rafael Márquez, quien presentó su primera convocatoria para los juegos de Fecha FIFA de finales de septiembre e inicio de octubre, donde ya permite identificar los principales cambios respecto al grupo que Javier Aguirre llevó al Mundial 2026. El nuevo entrenador mantuvo una parte importante de la base mundialista, pero también abrió espacio para futbolistas que buscan tener sus primeros minutos con el equipo mayor.

Márquez mantiene a varios mundialistas

La renovación, sin embargo, no significa un cambio total. Márquez conserva a 17 de los 26 futbolistas que estuvieron en la Copa del Mundo:

Raúl Rangel — Chivas Johan Vásquez — Genoa César Montes — Lokomotiv Israel Reyes — América Jorge Sánchez — Atlas Jesús Gallardo — Toluca Mateo Chávez — AZ Alkmaar Erik Lira — Cruz Azul Luis Romo — Chivas Luis Chávez — Dinamo Moscú Obed Vargas — Atlético de Madrid Orbelín Pineda — Monterrey Álvaro Fidalgo — Real Betis Gilberto Mora — Tijuana Roberto Alvarado — Chivas Santiago Giménez — Porto Armando González — Olympiacos

La diferencia está en que algunos nombres que tuvieron un papel dentro del grupo mundialista ya no aparecen en este comienzo de proceso. Edson Álvarez quedó fuera de la primera convocatoria, mientras que Raúl Jiménez y Julián Quiñones tampoco están disponibles para esta Fecha FIFA por sus respectivas situaciones físicas.

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En el caso de Jiménez, su ausencia ocurre después de la lesión de rodilla que sufrió con Wolverhampton ante Everton. Quiñones también quedó fuera por una situación física, por lo que Márquez tendrá que trabajar inicialmente sin dos de los delanteros que fueron referentes del Tricolor en la Copa del Mundo.

Las 13 caras nuevas de Rafael Márquez

La primera convocatoria de Márquez también incorpora jugadores que no estuvieron en la lista mundialista. Entre las novedades destacan los regresos de Hirving Lozano y Germán Berterame, además de la convocatoria del guardameta Alex Padilla, quien tendrá una oportunidad ante las ausencias de Carlos Acevedo y Luis Ángel Malagón. También reciben su primera oportunidad con el equipo nacional Diego Campillo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante, entre otros futbolistas que no estuvieron en la lista mundialista de Javier Aguirre.

Óscar García — León Alex Padilla — Athletic Club Víctor Guzmán — Monterrey Everardo López — Toluca Jeremy Márquez — Cruz Azul Alan Cervantes — América Denzell García — FC Juárez Hirving Lozano — LA Galaxy Germán Berterame — Inter Miami Diego Campillo — Chivas Hugo Camberos — Chivas Santiago Sandoval — Chivas Isaías Violante — América

¿Quiénes estaban con Aguirre y ahora no aparecen?

El movimiento también permite identificar a los futbolistas que estuvieron en la lista mundialista y no forman parte de esta primera convocatoria de Márquez:

Guillermo Ochoa – Retirado

– Retirado Edson Álvarez – Lesionado

– Lesionado César Huerta – Lesionado

– Lesionado Julián Quiñones – Lesionado

– Lesionado Raúl Jiménez – Lesionado

– Lesionado Brian Gutiérrez

Alexis Vega

Guillermo Martínez

En el caso de Jiménez y Quiñones, sus ausencias en este arranque de ciclo están relacionadas con situaciones físicas, mientras que Memo Ochoa ya puso punto final a su carrera al finalizar el Mundial 2026. Mientras que el no llamado de Guillermo Martínez, Brian Gutiérrez y Alexis Vega si llaman la atención, pues fueron constantes en la parte final del ciclo del Vasco Aguirre.

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Chivas aumenta su presencia en el nuevo ciclo

El Guadalajara es uno de los clubes que más cambia su representación entre ambas convocatorias. Para el Mundial, Aguirre incluyó a Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Con Márquez, Chivas pasa a tener seis jugadores considerados: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Diego Campillo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Así, el Rebaño mantiene a tres de sus representantes mundialistas y suma tres nuevos elementos. Campillo, Camberos y Sandoval son las nuevas caras rojiblancas dentro de esta primera etapa de Márquez.

La primera prueba de este proceso será ante Colombia el 26 de septiembre en Baltimore, seguida por los partidos contra Perú, Estados Unidos y Chile. El calendario permitirá al nuevo entrenador observar a distintos jugadores y comenzar a definir la base con la que trabajará rumbo al Mundial de 2030.

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