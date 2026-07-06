Javier Aguirre pasa del retiro: tiene ofertas para dirigir en el extranjero

El DT de México en el Mundial del 2026 es buscado en el exterior para continuar su carrera tras terminar su tercer ciclo con el tricolor

La selección mexicana concluyó su participación en el Mundial del 2026 y, con ello, la tercera etapa de Javier Aguirre como seleccionador del tricolor. La derrota ante Inglaterra representa el adiós del ‘Vasco’, pero solo del banquillo tricolor.

Con 67 años, quiere seguir dirigiendo. En la cabeza de Javier está el seguir dirigiendo. No piensa en el retiro tras conseguir el quinto partido, reconectar con la afición y hacer una familia al interior de la selección, llevando a que los jugadores se ‘maten’ por un puesto en las convocatorias.

El ‘Vasco’ tiene muchas ganas de seguir un año en el banquillo y cuenta con ofertas para dirigir en el extranjero. En concreto, de Arabia Saudita, pero no será una decisión inmediata porque Aguirre tiene un tema pendiente con la selección: su cuerpo técnico.

El dilema del cuerpo técnico del Vasco y la selección

La selección mexicana ya tiene el plan de sucesión en el banquillo. Desde que Aguirre volvió, se sabía que Rafa Márquez encabezaría el siguiente ciclo, de 2026 a 2030, pero el tema es que el resto del cuerpo técnico era gente que llegó con Jaier Aguirre.

Hasta este momento no hay nada de quién puede estar rodeando al Kaizer mexicano. Van a esperar si Javier Aguirre decide tomar alguna de sus ofertas que por ahora tiene en la mesa.

Ya veremos si Aguirre va con todo su cuerpo técnico o hay algún elemento que dé un paso al costado para que ese mismo cuerpo técnico esté trabajando con Rafa Márquez y puedan seguir con el proceso de la planeación, el tipo de futbolista que necesitan y que han dado resultados positivos.

Te puede interesar: