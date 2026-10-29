¡Polémica en el América vs Xolos! Alejandro Gómez y su gesto tras ser expulsado

El defensa de Tijuana simuló contar billetes con las manos después de recibir la tarjeta roja tras una revisión del VAR

El polémico gesto en el América vs Tijuana | Imago7 y Captura TUDN

El empate 1-1 entre América y Xolos de Tijuana en el Estadio Banorte terminó envuelto en polémica por la expulsión de Alejandro Gómez y los gestos que realizó al abandonar el terreno de juego. El defensor del conjunto fronterizo recibió la tarjeta roja después de una fuerte entrada sobre Brian Rodríguez que fue revisada mediante el VAR. Sin embargo, lo que llamó la atención ocurrió segundos después, cuando el futbolista hizo movimientos con las manos que simulaban contar billetes.

La reacción de Gómez se produjo mientras caminaba hacia los vestidores, visiblemente inconforme con la decisión arbitral. El jugador movió los dedos de ambas manos como si estuviera contando dinero, una señal que puede interpretarse como una insinuación hacia el arbitraje. No obstante, el futbolista no explicó públicamente el significado de sus movimientos, por lo que no existe una confirmación sobre el destinatario o la intención del gesto.

La jugada que desencadenó la controversia ocurrió durante el tiempo añadido, cuando Brian Rodríguez recibió una fuerte entrada del defensor de Tijuana. La acción provocó la intervención del videoarbitraje y, después de revisar las imágenes, el silbante determinó que existían elementos suficientes para expulsar al jugador de Xolos. La decisión dejó al equipo visitante con diez futbolistas cuando el encuentro se encontraba cerca de terminar.

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La expulsión llegó en un momento en el que América buscaba completar la remontada y quedarse con los tres puntos. El conjunto dirigido por Guillermo Almada había tomado la iniciativa durante buena parte del segundo tiempo, con aproximaciones que exigieron la intervención de la defensa fronteriza. Una de las más peligrosas estuvo a cargo de Brian Rodríguez, quien probó suerte desde fuera del área con un disparo que pasó apenas desviado.

El encuentro había comenzado con ventaja para Xolos gracias a un gol de Elias Manoel durante los primeros minutos. Miguel Borja consiguió el empate para las Águilas antes de cumplirse la primera mitad, lo que permitió a los locales recuperar terreno y buscar una segunda anotación. Sin embargo, el equipo capitalino encontró dificultades para superar al guardameta Antonio Rodríguez, quien intervino en varias oportunidades para mantener la igualdad.

Con la superioridad numérica después de la expulsión de Gómez, América tuvo una última posibilidad de quedarse con la victoria. Las Águilas prepararon una jugada a balón parado para aprovechar los espacios en la defensa de Tijuana, pero el remate de Miguel Borja terminó bloqueado por Gilberto Mora. La intervención del joven futbolista evitó el segundo tanto de los locales y permitió que los visitantes conservaran el empate hasta el silbatazo final.

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El gesto del defensor añadió un nuevo episodio de controversia arbitral al cierre del compromiso. Aunque los movimientos de Gómez parecían representar el conteo de billetes, no se puede confirmar que el jugador pretendiera acusar directamente al árbitro de alguna irregularidad. La acción quedó como una expresión de inconformidad posterior a la tarjeta roja, cuya interpretación dependerá de cualquier explicación que pueda ofrecer el propio futbolista.

El América terminó por conformarse con un punto en el Estadio Banorte, mientras Tijuana rescató el empate pese a finalizar el encuentro con un jugador menos. La expulsión de Alejandro Gómez y su reacción al salir del campo se convirtieron en los últimos acontecimientos de un partido que los azulcremas buscaron resolver hasta el tiempo añadido, pero en el que la intervención defensiva de Gilberto Mora impidió la remontada.

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