Guillermo Almada lamenta falta de contundencia del América: “Con 28 tiros tienes que ganar”

El técnico azulcrema reconoció la falta de precisión ante Xolos, explicó sus rotaciones y elogió el talento de Gilberto Mora

Guillermo Almada no ocultó su inconformidad después del empate 1-1 entre América y Xolos de Tijuana en el Estadio Banorte, en el partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El entrenador uruguayo consideró que las Águilas generaron suficientes oportunidades para conseguir los tres puntos, pero reconoció que la falta de precisión frente a la portería rival terminó por impedir la victoria.

El estratega destacó la diferencia entre ambos equipos en las estadísticas ofensivas y señaló que América registró 28 disparos, contra apenas cuatro de Tijuana. Aunque valoró la insistencia de sus futbolistas, Almada explicó que la superioridad en llegadas no se tradujo en el resultado que esperaba.

“Insistimos, nos faltó claridad en algún momento, pero las estadísticas del partido marcan 28 tiros contra cuatro. Generalmente, cuando tiras 28 veces al arco, tienes que ganar el partido. Ahí estuvo un poco la clave, la falta de precisión a la hora de definir”, declaró el técnico en conferencia de prensa.

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Guillermo Almada explica las rotaciones del América ante Tijuana

Almada habla tras el empate ante Tijuana | Claro Sports

Al ser cuestionado sobre las modificaciones en su alineación, Almada explicó que las decisiones respondieron principalmente al estado físico de sus jugadores y a la necesidad de mantener la intensidad del equipo. El entrenador sostuvo que, en determinadas circunstancias, es preferible utilizar a un futbolista que se encuentre en mejores condiciones físicas, incluso cuando otro pueda tener mayores cualidades técnicas.

“Lo que intentamos fue refrescar el equipo. Un jugador al 100% de sus condiciones físicas y otro que está al 50%, con más condiciones, seguramente va a rendir más el que está al 100%. Creímos que lo más conveniente era alternar el equipo”, señaló.

El uruguayo también defendió la propuesta ofensiva de sus dirigidos, aunque admitió que hubo momentos en los que faltó claridad para superar a la defensa fronteriza. Almada aseguró que América generó más ocasiones que sus rivales en sus dos compromisos recientes, pero reconoció que el funcionamiento no siempre ha sido el esperado.

“Hoy lo que me gustó es la iniciativa, el ir a buscar permanentemente. Vuelvo a insistir, en algún momento nos faltó claridad, pero el rival juega y hace cosas también. Teniendo toda esa superioridad en los números, generalmente tienes que ganar el partido”, explicó.

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Almada analiza la competencia entre Henry Martín y Miguel Borja

Otro de los temas que abordó el entrenador fue la posibilidad de utilizar juntos a Henry Martín y Miguel Borja, dos delanteros que han alternado minutos en el ataque azulcrema. Almada aseguró que no descarta volver a jugar con ambos, aunque explicó que esa variante modifica los espacios y las opciones ofensivas del equipo.

“A veces, como pusimos el otro día a los dos nueves, nos quedamos sin las aperturas que precisamos con un enganche. No vamos a cerrarnos la posibilidad de jugar con los dos en algún momento. Tenemos que buscar otras variantes ofensivas”, manifestó.

El entrenador también señaló que Henry Martín lleva ventaja en el aspecto físico debido a que realizó la pretemporada, mientras que Miguel Borja todavía trabaja para recuperar la continuidad y el ritmo competitivo que no había tenido en una parte del año.

“Hoy Henry, desde mi punto de vista, lleva una distancia porque hizo pretemporada. Está mejor en la cantidad de minutos con intensidad que puede desarrollar. Miguel, por esa falta de continuidad que tenía en alguna parte del año, está costándole mantener el ritmo de los partidos”, explicó.

Pese a las diferencias en su preparación, Almada destacó que ambos delanteros atraviesan un buen momento y reiteró la importancia de contar con sus goles para mejorar los resultados del conjunto azulcrema.

Guillermo Almada elogia a Gilberto Mora: “Es un jugador de jerarquía”

El técnico del América también tuvo palabras de reconocimiento para Gilberto Mora, futbolista de Xolos que volvió a mostrar sus condiciones durante el enfrentamiento. Almada explicó que su equipo no utilizó una marca personal para detenerlo, sino que buscó limitar sus intervenciones mediante la posesión de la pelota y la presión colectiva.

“Nosotros no hacemos marca personal. Sí reconocemos el talento que tiene él y varios jugadores de Tijuana. Tratamos primero de intentar defenderlo con la pelota, como nos defendimos en varios lapsos del partido, y después tener una mejor presión, independientemente de dónde se mueva”, comentó.

Almada consideró que el joven mexicano posee cualidades que lo convierten en un futbolista difícil de enfrentar, especialmente por su capacidad para intervenir en diferentes zonas del terreno de juego.

“Es un jugador de jerarquía que es difícil marcar, a pesar de su corta edad. Creo que es un futbolista que tiene un gran futuro. Tijuana, mientras siga teniéndolo, y el fútbol mexicano cuentan con un gran jugador, con grandes condiciones”, señaló.

América terminó por repartir puntos con Tijuana después de un encuentro en el que generó numerosas oportunidades, pero no consiguió concretar la remontada. Para Almada, el principal aspecto por corregir será la definición, mientras continúa administrando la condición física de sus jugadores y buscando alternativas para aprovechar el momento de sus delanteros.

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