Triplete de Henry Martín le da el triunfo al América ante Necaxa, mismo que lo pone como líder del Apertura 2026

El atacante anotó dos goles por la vía de penal, además de firmar un tanto con un remate de cabeza. Miguel Borja volvió a aparecer en el marcador y llegó a cuatro tantos en el torneo

Martín brilló con hat-trick en Aguascalientes | Imago7

Las Águilas del América vinieron de menos a más en el Victoria, lograron sobreponerse a unos aguerridos Rayos del Necaxa y terminaron consiguiendo una victoria 4-2 en Aguascalientes dentro de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que tuvo cambios constantes en el marcador. Las Águilas respondieron después de verse abajo en dos ocasiones y terminaron con un triunfo encabezado por Henry Martín, autor de tres goles, además de una anotación de Miguel Borja, quien llegó a tres jornadas consecutivas marcando.

El encuentro comenzó con presión del conjunto local. Necaxa buscó aprovechar los espacios desde los primeros minutos y tuvo una oportunidad clara al minuto 1 con Julián Carranza, aunque su remate terminó por encima de la portería defendida por Rodolfo Cota. América respondió con disparos de Alejandro Zendejas y Miguel Borja desde fuera del área, pero sin encontrar el arco rival.

Los Rayos lograron hacerse de confianza en el partido, esto tras abrir el marcador al minuto 37. Julián Carranza condujo un contragolpe y dejó la pelota para Owen González, quien apareció dentro del área para vencer a Cota y colocar el 1-0. Para su pesar, América reaccionó poco después y encontró el empate al minuto 39, cuando Henry Martín apareció dentro del área para rematar de palomita tras una jugada a balón parado y un remate de Emilio Lara.

La primera mitad todavía tendría más movimientos en el marcador. Necaxa volvió a adelantarse al minuto 43 después de una mano de Cristian Borja dentro del área que fue sancionada como penalti. Carranza tomó la responsabilidad desde los once pasos y puso el 2-1. Sin embargo, América encontró una nueva oportunidad antes del descanso por una mano dentro del área de Necaxa y Henry Martín convirtió el penal al 45+10 para mandar el partido 2-2 al medio tiempo.

El complemento inició con ambos equipos buscando romper la igualdad. Necaxa intentó recuperar la ventaja con llegadas de Julián Carranza, mientras América comenzó a encontrar más espacios en ataque. Al minuto 56, Miguel Borja apareció dentro del área y definió junto al poste ante Luis Jiménez para darle la vuelta al encuentro y colocar el 2-3.

Con la ventaja, América tomó mayor control del partido. Las Águilas tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia, incluyendo una intervención de Luis Jiménez ante un disparo de Erick Sánchez. Necaxa intentó reaccionar con cambios ofensivos, pero la defensa azulcrema mantuvo el marcador a su favor.

El cierre del encuentro tuvo como protagonista nuevamente a Henry Martín. Al minuto 75, el árbitro señaló un nuevo penalti a favor del América y el delantero tomó el balón para cobrarlo. Martín ejecutó con seguridad desde los once pasos y completó su hat-trick para colocar el 2-4 en Aguascalientes.

Con el triunfo, América sumó tres puntos en su visita al Estadio Victoria en una noche en la que Henry Martín volvió a ser determinante con tres anotaciones y Miguel Borja mantuvo su racha goleadora con su tercer partido consecutivo marcando. Necaxa buscó reaccionar hasta los últimos minutos, pero las Águilas conservaron la ventaja y cerraron el encuentro con la victoria.