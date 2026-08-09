Lionel Messi llega a Rosario para despedir a su padre Jorge tras su fallecimiento

El capitán argentino viajó desde Estados Unidos hasta Rosario para acompañar a su familia y participar en una ceremonia privada por Jorge Messi

Lionel Messi regresó a Rosario para atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. El capitán de la selección argentina aterrizó este sábado 8 de agosto en su ciudad natal para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió durante la madrugada a los 68 años. El futbolista viajó desde Estados Unidos después de conocer la noticia y dejó momentáneamente sus compromisos deportivos con el Inter Miami para acompañar a su familia.

El avión privado que transportó al argentino arribó alrededor de las 20:45 horas al Aeropuerto Internacional Rosario ‘Islas Malvinas’, después de partir durante la mañana desde Fort Lauderdale, Florida. Messi descendió de la aeronave acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y posteriormente dejó el aeropuerto para dirigirse al encuentro con sus familiares. La despedida de Jorge fue organizada bajo un marco de privacidad, lejos de cualquier exposición pública.

Messi dejó Miami y viajó a Rosario para estar con su familia

La decisión del delantero fue inmediata. Inter Miami liberó a Messi de sus obligaciones después de que se conociera el fallecimiento de su padre, por lo que el rosarino emprendió el viaje hacia Argentina durante la mañana. El número 10 estaba contemplado para el partido de las Garzas frente a Monterrey por la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, pero finalmente quedó fuera del encuentro para permanecer junto a sus seres queridos.

De acuerdo con la información difundida desde Rosario, Jorge Messi falleció aproximadamente a las 2:00 de la madrugada del sábado en el Sanatorio Centro de la ciudad, donde permanecía bajo atención médica. Tenía 68 años. Horas más tarde comenzó la organización de una despedida familiar en el Cementerio Parque El Prado, con acceso restringido principalmente a familiares y personas cercanas.

La intención de la familia fue mantener la ceremonia alejada de los reflectores. Sin embargo, varios aficionados se acercaron a las inmediaciones del cementerio para expresar su apoyo a Lionel y a los Messi, mientras un operativo de seguridad permanecía desplegado en la zona. En fotografías difundidas durante la jornada también se observó una corona enviada por la Asociación del Fútbol Argentino y el cuerpo técnico de la selección nacional.

El fallecimiento también provocó distintas manifestaciones dentro del fútbol argentino. La AFA emitió un comunicado oficial en el que expresó su “profundo pesar” por la muerte de Jorge Horacio Messi y acompañó a Lionel, sus hermanos y el resto de la familia. La asociación destacó además que el padre del capitán fue una figura fundamental tanto en su vida personal como durante el desarrollo de su carrera deportiva.

La noticia también tuvo consecuencias en Leones FC, institución vinculada directamente con la familia Messi. El club decidió cancelar sus actividades después de conocerse el fallecimiento, incluido el compromiso que el primer equipo tenía programado frente a Muñiz por la Primera C argentina. La institución es presidida por Matías Messi, hermano de Lionel, y cuenta con otros integrantes de la familia dentro de su estructura.

Jorge Messi, una figura decisiva en la trayectoria de Lionel

La salud de Jorge ya había generado preocupación durante el Mundial 2026. En junio, mientras Argentina disputaba el torneo, la familia informó públicamente que atravesaba una situación médica y que se encontraba bajo seguimiento profesional, aunque en aquel momento se había comunicado que evolucionaba favorablemente dentro de su cuadro. La situación coincidió con uno de los momentos más emotivos de Messi durante la Copa del Mundo.

Después de marcar tres goles en el debut mundialista contra Argelia, Lionel rompió en llanto durante uno de sus festejos. Al ser consultado posteriormente, el capitán explicó que atravesaba días “difíciles” por una situación ajena a lo deportivo y posteriormente admitió que estaba relacionada principalmente con su familia. Aquellas declaraciones adquirieron otra dimensión semanas más tarde, tras conocerse el fallecimiento de Jorge.

La figura de Jorge estuvo estrechamente vinculada con el recorrido profesional de su hijo desde sus primeros años. Acompañó a Lionel durante el proceso que lo llevó desde Rosario hasta Barcelona y se mantuvo durante décadas como una de las personas centrales en la administración y planificación de su carrera. La propia AFA lo describió como un “pilar constante” en la trayectoria del capitán argentino y recordó su presencia desde los primeros pasos del futbolista.

Messi había estado precisamente en Rosario después del Mundial 2026. El futbolista regresó a Argentina el 21 de julio tras el subcampeonato conseguido por la selección frente a España y pasó varios días con su familia, además de asistir junto a sus hijos a un encuentro de Leones FC. Posteriormente volvió a Miami para reincorporarse al Inter y retomó la competencia oficial antes de recibir la noticia que lo llevó nuevamente hacia su ciudad natal.

Ahora el fútbol quedó en segundo plano. Mientras Inter Miami continuó su participación en la Leagues Cup, Lionel Messi permaneció en Rosario para despedir a quien lo acompañó durante prácticamente todo su recorrido personal y profesional. La jornada estuvo marcada por los mensajes de clubes, dirigentes, compañeros y aficionados, pero principalmente por una ceremonia reservada para una familia que eligió transitar en la intimidad la muerte de Jorge Messi.

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