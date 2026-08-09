Sin Messi ni Suárez, Inter Miami cae ante Monterrey y se complica en Leagues Cup

Rayados vino de atrás en Miami y encontró el triunfo en el minuto 90 para revivir en la Leagues Cup y repetirle la dosis a las Garzas

Inter Miami volvió a sufrir frente a Monterrey. Los Rayados remontaron para imponerse 2-1 este sábado en el Nu Stadium, en la jornada 2 de la Leagues Cup 2026, gracias a un gol de Diego Rossi en el minuto 90. Las Garzas habían tomado ventaja mediante Rodrigo De Paul, pero Hugo Cuypers igualó apenas comenzó el segundo tiempo y el conjunto regiomontano terminó por llevarse tres puntos que lo mantienen en la pelea dentro del torneo.

El conjunto de Florida afrontó el encuentro condicionado por las ausencias de Lionel Messi y Luis Suárez. Messi no estuvo disponible después de viajar a Argentina tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, mientras que Suárez continuó cumpliendo una suspensión en la competencia. Miami llegaba de vencer 4-2 al Atlético de San Luis en su presentación, mientras Monterrey estaba obligado a reaccionar luego de perder 2-1 contra Orlando City.

El partido comenzó con intensidad y con Inter Miami buscando aprovechar la velocidad de sus futbolistas ofensivos. Apenas al minuto 2, Carlos Salcedo apareció con una barrida para detener la primera incorporación de Dániel Pintér. La presión del conjunto estadounidense aumentó y al 13′ estuvo muy cerca de reflejarse en el marcador: Lovend’s Delinois disparó dentro del área, Luis Cárdenas rechazó y Rayados consiguió sobrevivir a otros dos intentos consecutivos, incluido uno bloqueado por Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona.

Carlos Salcedo se va lesionado

La primera complicación para Monterrey apareció poco después. Al minuto 15, Salcedo tuvo que abandonar el campo por lesión y Jorge Rodríguez ocupó su lugar. Inter Miami aprovechó esos momentos de ajuste defensivo y al 18′ encontró otra oportunidad mediante un contragolpe encabezado por Delinois, quien habilitó a Telasco Segovia. El mediocampista quedó frente a Cárdenas, aunque su disparo terminó apenas por un costado de la portería.

Rayados comenzó a responder y al minuto 23 obligó a Rocco Ríos Novo a intervenir. Diego Rossi conectó de volea un balón dentro del área, pero el guardameta argentino reaccionó para impedir el primer tanto de Monterrey. Después de la pausa de hidratación, Miami recuperó terreno y encontró finalmente la diferencia.

Rodrigo De Paul abrió el marcador al minuto 31 con un disparo desde fuera del área que superó a Luis Cárdenas para establecer el 1-0. El argentino tuvo además una celebración especial en una jornada marcada por la ausencia de Lionel Messi. De Paul dedicó el tanto al capitán de las Garzas, después de que Messi viajara a Argentina por la muerte de su padre.

Casemiro finds Rodrigo De Paul, who finishes from just outside the box 🎯 #LeaguesCup2026 #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/fthCImjIek — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 9, 2026

Monterrey no se desordenó después del golpe. Micael fue amonestado al 38′ por una infracción sobre Luca Orellano y tres minutos después Hugo Cuypers tuvo una opción para empatar, aunque su remate terminó fuera de la portería. En los minutos finales del primer tiempo, Rayados aumentó la presión. Tecatito Corona superó a dos defensores y asistió a Orbelín Pineda al 45+1, pero Ríos Novo volvió a responder.

El arquero de Inter Miami todavía tuvo otra intervención antes del descanso. En el 45+4′ desvió un remate peligroso cerca del poste para conservar la ventaja de las Garzas, que se marcharon al vestidor arriba 1-0 pese al crecimiento de Monterrey durante el cierre de la primera mitad. La cobertura de AS registró las intervenciones consecutivas de Ríos Novo ante los intentos del cuadro regiomontano.

Monterrey reacciona y Diego Rossi sentencia en el minuto 90

La respuesta de Rayados fue inmediata después del descanso. Al minuto 47, Lucas Ocampos apareció para rematar un centro dentro del área; Ríos Novo consiguió rechazar el primer intento, pero Hugo Cuypers estuvo atento al rebote y envió la pelota al fondo para colocar el 1-1. El delantero volvió a marcar después de haber anotado también en la derrota contra Orlando City durante la primera jornada.

El empate abrió el partido. Miami encontró una oportunidad al 56, cuando Delinois recibió con espacio dentro del área, pero el atacante se precipitó y cruzó demasiado su disparo. Cuatro minutos más tarde, Rodrigo De Paul recuperó una pelota en zona de transición y condujo el contragolpe, aunque su pase terminó demasiado largo para el propio Delinois.

Matías Almeyda comenzó entonces a mover sus piezas. Al minuto 64 salieron Luca Orellano y Óliver Torres para permitir los ingresos de Omar Gálvez y Fidel Ambriz. Inter Miami respondió poco después con David Ayala y Sergio Reguilón. Luis ‘Mochis’ Cárdenas también tuvo que aparecer al 66′ para contener un remate de Delinois desde fuera del área, mientras Rayados volvió a aproximarse dos minutos después con una acción individual de Diego Rossi que terminó con un disparo a un costado.

Los dos técnicos reservaron modificaciones para el tramo final. Monterrey retiró a Orbelín Pineda y Tecatito Corona al 77′ para dar entrada a Ricardo Chávez y Gerardo Arteaga. Inter Miami había realizado también ajustes con David Ruiz y Preston Plambeck. El encuentro comenzó a ganar fricción y Casemiro recibió tarjeta amarilla al minuto 81, antes de que David Ruiz y Arteaga también fueran amonestados al 86 tras un intercambio en el terreno de juego.

Cuando el empate parecía conducir el partido hacia sus últimos instantes, apareció el golpe definitivo. En el minuto 90, Monterrey construyó una jugada por el costado y el balón atravesó el área de las Garzas hasta encontrar a Diego Rossi, quien definió frente a Ríos Novo para completar la remontada y establecer el 2-1.

El cierre todavía tuvo una última polémica. Al 90+2, Lucas Ocampos recibió inicialmente la tarjeta roja por una entrada sobre Sergio Reguilón, una decisión que parecía dejar a Monterrey con diez hombres durante los tres minutos agregados. Sin embargo, el árbitro acudió a la revisión del VAR y rectificó su determinación: anuló la expulsión y mostró únicamente la tarjeta amarilla al futbolista argentino, por lo que Rayados pudo terminar el encuentro con once jugadores y conservar la ventaja de 2-1.

El resultado permitió a Monterrey recuperarse después de comenzar la Leagues Cup con una derrota y dejó a Inter Miami sin la posibilidad de encaminar anticipadamente su clasificación. Para las Garzas, la ausencia de Messi y Suárez terminó pesando en un partido en el que De Paul asumió protagonismo, pero el equipo no pudo sostener la ventaja conseguida durante la primera mitad.

La victoria también prolongó un antecedente favorable de Rayados frente al conjunto de Florida. En los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2024, Monterrey ya había derrotado 2-1 al Inter Miami como visitante y posteriormente ganó 3-1 en Nuevo León para avanzar con marcador global de 5-2. Dos años después, el conjunto mexicano volvió a salir de Miami con un triunfo 2-1, esta vez con Cuypers y Rossi como protagonistas de otra remontada.

Inter Miami vs Monterrey: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Inter Miami vs Monterrey, jornada 2 Leagues Cup 2026!

Inter Miami y Rayados de Monterrey se enfrentan este sábado 8 de agosto en uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará en el Nu Stadium de Miami y comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, 20:00 horas del Este de Estados Unidos.

El conjunto de Florida llega con ventaja en la clasificación después de derrotar 4-2 al Atlético de San Luis en su presentación, partido en el que Lionel Messi volvió a convertirse en protagonista con un doblete y una asistencia. Inter Miami suma tres puntos y un nuevo triunfo lo dejaría en una posición favorable de cara a su último compromiso de la primera fase ante León.

Sin embargo, el escenario cambió en las horas previas al encuentro. Lionel Messi no estará disponible para enfrentar a Monterrey tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. Su ausencia obliga al técnico Guillermo Hoyos a modificar un ataque que tampoco puede contar con Luis Suárez, quien continúa cumpliendo una suspensión de seis partidos en la Leagues Cup. Rodrigo De Paul y Casemiro aparecen entonces como dos de las piezas que deberán asumir mayor peso en el funcionamiento de Miami.

Monterrey llega con mayor necesidad de puntos. El equipo dirigido por Matías Almeyda perdió 2-1 contra Orlando City en su primer compromiso del torneo. Antoine Griezmann y Tyrese Spicer marcaron para Orlando, mientras Hugo Cuypers descontó para Rayados en tiempo agregado. Además, el cuadro mexicano tiene un antecedente favorable contra Miami: lo eliminó de la Concacaf Champions Cup 2024 después de ganar 2-1 en Florida y 3-1 en Monterrey, para un global de 5-2.

Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Inter Miami vs Monterrey y a qué hora juegan?

El Inter Miami vs Monterrey comenzará este sábado 8 de agosto a las 18:00 horas del centro de México y 20:00 horas ET. El escenario será el Nu Stadium de Miami, Florida. La página oficial del Inter Miami confirma el horario de las 8:00 p.m. ET, mientras Rayados señala las 18:00 horas para los aficionados en México.

La opción confirmada para seguir el encuentro será Apple TV, plataforma que tiene los derechos de transmisión de todos los partidos de la Leagues Cup 2026 a nivel global. La organización informó antes del inicio del torneo que sus 62 encuentros estarán disponibles mediante Apple TV, aunque determinados partidos también cuentan con ventanas adicionales de televisión lineal dependiendo del país.

El duelo enfrenta además dos momentos diferentes. Inter Miami registra cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, mientras Monterrey acumula dos triunfos y tres derrotas en ese mismo periodo. Desde la llegada de Guillermo Hoyos al banquillo, Miami solamente ha perdido uno de sus últimos 12 encuentros en todas las competiciones. Rayados, en cambio, busca todavía su primera victoria en Leagues Cup con Matías Almeyda.

Para los regiomontanos, uno de los futbolistas a seguir será Lucas Ocampos, quien llegó al encuentro con participación directa en seis goles durante los últimos cuatro partidos oficiales de Monterrey, con cuatro anotaciones y dos asistencias. También aparece Hugo Cuypers, autor del descuento frente a Orlando City, como una alternativa ofensiva ante un Miami que deberá reorganizarse sin Messi y Suárez.

Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Inter Miami vs Monterrey

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Ian Fray, Micael dos Santos, Noah Allen; Yannick Bright, Casemiro, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Dániel Pintér y Lovend’s Delinois.

Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Ian Fray, Micael dos Santos, Noah Allen; Yannick Bright, Casemiro, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Dániel Pintér y Lovend’s Delinois. Monterrey: Luis Cárdenas; Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Daniel Aceves; Luca Orellano, Jesús “Tecatito” Corona, Óliver Torres, Orbelín Pineda; Lucas Ocampos, Diego Rossi; Hugo Cuypers.

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Inter Miami vs Monterrey, según la IA?

El análisis asistido por inteligencia artificial coloca al Inter Miami con una ligera ventaja, pero la ausencia de Lionel Messi reduce considerablemente la diferencia entre ambos equipos. Para elaborar la proyección se consideran la localía, el rendimiento reciente, las bajas disponibles, el resultado de la primera jornada y los antecedentes directos. No se trata de una garantía ni de una recomendación de apuesta, sino de una estimación previa al encuentro.

Como referencia, la previa oficial de la Leagues Cup reportó que el mercado daba alrededor de 59% de respaldo a una victoria del Inter Miami y 23% a Monterrey antes del partido. Esa diferencia se explica en parte por el momento reciente de ambos clubes: Miami ganó cuatro de sus últimos cinco compromisos y comenzó el torneo con cuatro goles, mientras Rayados perdió tres de sus cinco encuentros más recientes.

La baja de Messi, sin embargo, cambia el cálculo. El argentino intervino directamente en tres de los cuatro goles del Inter Miami frente al Atlético de San Luis, con dos anotaciones y una asistencia. Además, Luis Suárez tampoco puede participar por suspensión, por lo que Miami pierde a sus dos referencias ofensivas más reconocibles para enfrentar a uno de los planteles con mayor profundidad de la Liga MX.

Aun con esas ausencias, la proyección mantiene al cuadro local ligeramente por delante gracias a su momento colectivo, su condición de local y la presencia de jugadores como Rodrigo De Paul y Casemiro. El marcador estimado por la IA es Inter Miami 2-1 Monterrey, aunque Rayados tiene argumentos para modificar ese pronóstico si aprovecha sus oportunidades, algo que no consiguió hacer en la derrota frente a Orlando City. Se trata de una inferencia basada en los factores anteriores y no de un resultado conocido.

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