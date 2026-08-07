Luis Suárez suspendido de la Leagues Cup 2026: las veces que quedó fuera de partidos por mala conducta

La suspensión de Luis Suárez en la Leagues Cup 2026 revive una carrera marcada por sanciones que cambiaron el rumbo de equipos y torneos

Luis Suárez Y Sus Castigos Por Mala Conducta | L. Fernández | Getty Images vía AFP

La ausencia de Luis Suárez considerado como la segunda Leyenda de Inter Miami en la Leagues Cup 2026 que estrena nuevo formato representa uno de los temas más comentados del torneo.

Se sabe que el delantero de Inter Miami no podrá disputar la competencia tras recibir una suspensión de seis partidos derivada de los incidentes ocurridos en la final de la edición anterior ante Seattle Sounders.

La sanción deja al conjunto de Florida sin uno de sus referentes ofensivos justo cuando aspiraba a pelear nuevamente por el título aunque al menos en el primer partido Inter Miami logró superar la ausencia venciendo al San Luis con doblete de Messi.

Sin embargo, este episodio no es un hecho aislado. A lo largo de su carrera, el goleador uruguayo ha protagonizado diversas acciones disciplinarias que terminaron en castigos severos y que, en varios casos, modificaron el destino de sus equipos.

Más allá de sus impresionantes registros goleadores y de una trayectoria repleta de títulos, Suárez ha convivido con una faceta impulsiva que en repetidas ocasiones terminó por opacar sus actuaciones dentro del campo.

Su talento nunca ha estado en discusión, pero su temperamento ha sido protagonista de algunos de los episodios más polémicos del fútbol internacional.

Una carrera brillante acompañada por sanciones históricas

El primer gran antecedente llegó en 2010, cuando defendía la camiseta del Ajax. Tras morder al jugador Otman Bakkal, el delantero recibió una suspensión de siete partidos en la liga neerlandesa. Aquella acción comenzó a construir una reputación que años después volvería a perseguirlo.

Solo un año después, ya con Liverpool, fue sancionado durante ocho encuentros por emitir insultos racistas contra Patrice Evra. El episodio generó un enorme debate en Inglaterra y significó una de las sanciones disciplinarias más importantes de la Premier League en aquella época.

En 2013 volvió a ser noticia por un motivo similar al ocurrido en Países Bajos. Su mordida sobre Branislav Ivanović le costó diez partidos de suspensión y reforzó la imagen de un futbolista capaz de perder el control en los momentos de mayor tensión.

El episodio más recordado llegó durante el Mundial de Brasil 2014. Su mordisco al defensor italiano Giorgio Chiellini provocó una sanción ejemplar: cuatro meses sin actividad oficial y nueve partidos con la selección de Uruguay. Aquel castigo trascendió el torneo y se convirtió en uno de los más severos impuestos por la FIFA a una figura de talla mundial.

La Leagues Cup revive una historia que parecía superada

Cuando parecía que esa etapa había quedado atrás, un nuevo incidente volvió a colocar a Suárez en el centro de la polémica.

La suspensión de seis partidos en la Leagues Cup, originada por una conducta antideportiva tras la final anterior, impidió que Inter Miami contara con uno de sus jugadores más determinantes al inicio del torneo.

La ausencia resulta todavía más sensible porque el uruguayo atravesaba un gran momento goleador antes del castigo.

Ese mismo año también recibió una suspensión adicional en la MLS tras una acción violenta contra un rival durante los playoffs, confirmando que los problemas disciplinarios seguían presentes incluso en la etapa final de su carrera.

La trayectoria de Luis Suárez demuestra que el legado de un futbolista no solo se construye con goles y campeonatos. Sus actuaciones lo colocan entre los mejores delanteros de su generación, pero las reiteradas sanciones también forman parte inseparable de su historia.

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