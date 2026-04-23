Calendario de la jornada 17, Clausura 2026 de la Liga MX: horarios y dónde ver

Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca ya están clasificados. Los últimos tres lugares los buscarán cinco equipos: América, Atlas, Tigres, Tijuana y León

¿Qué equipos tienen posibilidades de avanzar a la Liguilla? | Imago7

¡Se define la Liguilla! Este viernes 24 de abril arranca la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, que llega con toda la emoción como la última fecha del torneo regular y con ello, el momento en el que se definen los cruces de cuartos de final, sin Play In debido a la cercanía del Mundial 2026. Con cinco equipos ya clasificados: Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca, la pelea ahora se centra en la posición dentro de la tabla general, donde cada punto será clave para definir los cruces de cuartos de final, aunque los cinco conjuntos mencionados aún definirán sus lugares en la tabla general.

En contraste, hay una intensa batalla por los últimos boletos disponibles. América, Atlas, Tigres, Tijuana y León son los cinco equipos que buscan quedarse con los tres lugares restantes, en una jornada que promete drama hasta el último minuto. Por otro lado, clubes como Monterrey, San Luis, Necaxa, Querétaro, Juárez, Mazatlán, Puebla y Santos ya están eliminados y solo cerrarán su participación en el torneo.

La jornada se disputará entre el viernes 24 y domingo 26 de abril, con varios duelos que impactan directamente en la clasificación. Equipos en zona de repechaje virtual buscarán asegurar su lugar, mientras que los ya clasificados intentarán mejorar su posición para encarar la Liguilla con ventaja.

Liga MX: fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 17 del Clausura 2026

La atención estará puesta en los encuentros donde se juega la clasificación. El América vs Atlas es uno de los duelos más directos, ya que ambos equipos pelean por un boleto a la Liguilla. En paralelo, Tigres recibe a Mazatlán, con la obligación de sumar para no depender de otros resultados.

Otro de los focos estará en el Toluca vs León, donde los visitantes necesitan ganar para mantener vivas sus aspiraciones. Además, el duelo entre Chivas y Tijuana también tendrá impacto directo, con los Xolos buscando meterse entre los mejores ocho. Estos encuentros marcarán el cierre del torneo regular y definirán el destino de varios equipos.

Viernes 24 de abril Puebla vs Querétaro | 21:00 horas | Estadio Cuauhtémoc | Azteca 7 y FOX One

Sábado 25 de abril Pachuca vs Pumas | 17:00 horas | Estadio Hidalgo | FOX One Tigres vs Mazatlán | 17:00 horas | Estadio Universitario | Azteca 7 y FOX One Toluca vs León | 19:00 horas | Nemesio Diez | TUDN Chivas vs Tijuana | 19:07 horas | Estadio Akron | Amazon Prime América vs Atlas | 21:00 horas | Estadio Azteca | Canal 5, TUDN y ViX Juárez vs San Luis | 21:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez | FOX One

Domingo 26 de abril Santos vs Monterrey | 17:00 horas | Estadio Corona | ESPN Cruz Azul vs Necaxa | 19:00 horas | Estadio Azteca | TUDN



¿Quiénes transmiten en vivo los partidos del Clausura 2026? Canales y streaming

Los partidos de la Liga MX se pueden seguir en diversos canales de televisión abierta, de paga y en plataformas de streaming. Para el Clausura 2026, Claro Sports transmitió los encuentros del Necaxa como local, mientras que los partidos de otros equipos se podrán seguir por TUDN, ViX, Canal 7, Azteca Deportes, ESPN, Disney+, FOX, FOX One y Amazon Prime Video.

Clausura 2026 Liga MX: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?

En las casas de apuestas, los momios de la jornada 17 reflejan el contexto de cada equipo en esta última fecha del torneo, con varios partidos que definirán la Liguilla.

Puebla vs Querétaro | La Franja (+145) parte como ligero favorito en casa en un duelo entre equipos eliminados. Los Gallos Blancos (+174) buscarán cerrar con victoria, mientras que el empate se paga a +250.

| La Franja (+145) parte como ligero favorito en casa en un duelo entre equipos eliminados. Los Gallos Blancos (+174) buscarán cerrar con victoria, mientras que el empate se paga a +250. Pachuca vs Pumas | Los Tuzos (+106) llegan como favoritos en un partido entre equipos ya clasificados, con los Universitarios (+225) intentando mejorar su posición en la tabla. El empate se paga a +270.

| Los Tuzos (+106) llegan como favoritos en un partido entre equipos ya clasificados, con los Universitarios (+225) intentando mejorar su posición en la tabla. El empate se paga a +270. Tigres vs Mazatlán | Los Felinos (-556) son amplios favoritos ante los Cañoneros (+1650), en uno de los momios más disparejos de la jornada. El empate se paga a +540.

| Los Felinos (-556) son amplios favoritos ante los Cañoneros (+1650), en uno de los momios más disparejos de la jornada. El empate se paga a +540. Toluca vs León | Los Diablos Rojos (-205) tienen ventaja en casa ante La Fiera (+460), que necesita sumar para mantenerse en la pelea por la Liguilla. El empate se paga a +380.

| Los Diablos Rojos (-205) tienen ventaja en casa ante La Fiera (+460), que necesita sumar para mantenerse en la pelea por la Liguilla. El empate se paga a +380. Chivas vs Tijuana | El Rebaño (-278) es favorito en el Akron, mientras que los Xolos (+725) buscarán dar la sorpresa en un duelo directo por la clasificación. El empate se paga a +390.

| El Rebaño (-278) es favorito en el Akron, mientras que los Xolos (+725) buscarán dar la sorpresa en un duelo directo por la clasificación. El empate se paga a +390. Juárez vs San Luis | Los Bravos (+110) tienen ligera ventaja frente a los Potosinos (+210) en un duelo sin implicaciones en la tabla. El empate se paga a +280.

| Los Bravos (+110) tienen ligera ventaja frente a los Potosinos (+210) en un duelo sin implicaciones en la tabla. El empate se paga a +280. América vs Atlas | Las Águilas (-193) parten como favoritas en un duelo clave por la Liguilla ante los Zorros (+550). El empate se paga a +300.

| Las Águilas (-193) parten como favoritas en un duelo clave por la Liguilla ante los Zorros (+550). El empate se paga a +300. Santos vs Monterrey | Los Guerreros (+285) reciben a Rayados (-122), que es favorito como visitante. El empate se paga a +300.

| Los Guerreros (+285) reciben a Rayados (-122), que es favorito como visitante. El empate se paga a +300. Cruz Azul vs Necaxa | La Máquina (-250) llega como favorita ante los Rayos (+600), en un partido donde los cementeros buscan cerrar en mejor posición. El empate se paga a +390.

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