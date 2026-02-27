Así se juegan los octavos de final de la Concachampions 2026: clasificados y cruces, al momento

Los equipos de la Liga MX y MLS ya conocen a sus rivales de los octavos de final

Inicia una nueva lucha por el título de la Concachampions. Imago 7

La Concacaf Champions Cup 2026 ya tiene definidos los cruces de octavos de final, luego de que se completaran los enfrentamientos de la última jornada. Uno de los partidos más importantes será el de Philadelphia Union ante el América. El equipo de la MLS llegó a esta instancia tras golear al Defence Force y ahora buscará dar la sorpresa y eliminar al cuadro mexicano.

Habrá dos duelos más que enfrentarán a equipos de la MLS y la Liga MX en esta ronda. Tigres avanzaron tras derrotar al Forge y se medirán a Cincinnati, mientras que San Diego FC dejó fuera a los Pumas, por lo que su siguiente rival será el Cruz Azul.

¿Cómo se juegan los octavos de final de la Concachampions 2026

Estos son los partidos de los octavos de final de la Concachampions. Las fechas y horarios se darán a conocer en los siguientes días.

Toluca vs San Diego FC

Mount Pleasant vs Galaxy

Cruz Azul vs Monterrey

Alajuelense vs LAFC

Inter Miami vs Nashville

América vs Philadelphia

Tigres vs Cincinnati

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Concachampions 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de Concacaf, los octavos de final están programados para disputarse en las primeras semanas del mes de marzo. Los horarios específicos se confirmarán conforme Concacaf publique la programación oficial de cada llave.

Las fechas tentativas contemplan:

Partidos de ida: 10-12 de marzo

Partidos de vuelta: 17-19 de marzo

¿Quién transmite en vivo la Concachampions 2026 y dónde ver por TV y online?

La Concachampions 2026 se puede seguir en vivo a través de las señales oficiales con derechos de transmisión en México y Latinoamérica. En territorio mexicano, los partidos se transmiten por FOX Sports y la plataforma digital FOX One, mientras que algunos encuentros también cuentan con cobertura en plataformas de streaming autorizadas. Es recomendable revisar la programación oficial de cada jornada para confirmar canal y horario.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la primera ronda de Concachampions?

En caso de empate en el marcador global tras los partidos de ida y vuelta, la Concacaf aplica los siguientes criterios:

Gol de visitante (si ambos equipos anotaron diferente cantidad como visitantes).

Tiempo extra, en caso de persistir la igualdad.

Penales, si el empate continúa tras los 30 minutos adicionales.

El gol de visitante sigue siendo un factor determinante en la primera ronda y en fases eliminatorias, lo que obliga a los equipos a buscar anotaciones fuera de casa para tener ventaja estratégica. Con los octavos en puerta, la Concachampions 2026 entra en su fase más exigente. Cada serie comenzará a perfilar a los verdaderos contendientes al título regional y al boleto al Mundial de Clubes.

TE PUEDE INTERESAR