América tiene todo para ser campeón del Apertura 2026: un plantel sin fisuras que amenaza a la Liga MX

Con Brian Rodríguez, Henry Martín, Zendejas y Malagón, Las Águilas tienen argumentos para conquistar el campeonato, pese a sus recientes tropiezos

El América reúne las condiciones necesarias para convertirse en el principal candidato a conquistar el campeonato del Apertura 2026 de la Liga MX. Antonio Moreno, especialista de Claro Sports, considera que Las Águilas tienen el mejor plantel del fútbol mexicano, una fortaleza que, combinada con su posición como líder general, las coloca como el rival a vencer cuando comience la Liguilla.

A falta de tres jornadas para que concluya la fase regular, todavía existen interrogantes sobre el desenlace del campeonato. Sin embargo, el conjunto azulcrema cuenta con una plantilla que ofrece variantes en todas sus líneas, además de futbolistas capaces de resolver encuentros en los momentos de mayor exigencia. La profundidad del equipo representa uno de sus principales argumentos para buscar el título.

“Si no sabemos qué va a pasar, eso implica para todos, no podemos especular a falta de tres jornadas. Hasta este momento, yo sí creo que el líder general lleva una condición de favorito”, es el argumento que sostiene la candidatura americanista, respaldada por el rendimiento colectivo y las alternativas que ofrece su plantilla para afrontar la fase definitiva del torneo.

Uno de los principales motivos para colocar al América por encima de sus competidores es la presencia de Brian Rodríguez, quien se ha convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo. “El América tiene seguramente al mejor jugador de la Liga MX que es Brian (Rodríguez), a un Henry Martín ya recuperado”, una combinación que permite a las Águilas disponer de distintas alternativas para generar peligro en el ataque.

La recuperación de Henry Martín representa otro argumento importante para las aspiraciones del conjunto capitalino. Su presencia amplía las opciones ofensivas y permite contar con un referente dentro del área. A ello se suma Alejandro Zendejas, cuya disponibilidad ofrece una variante adicional en el último tercio del campo, especialmente en partidos donde los espacios suelen ser reducidos.

El equilibrio del América también encuentra respaldo en sus futbolistas defensivos y en la portería. “Tienes también en la defensa a los dos Santiago, tienes a Chiquito, tienes la posibilidad de que juegue Zendejas, está Malagón”, una enumeración que refleja la cantidad de recursos con los que cuenta el conjunto azulcrema y la posibilidad de conformar una alineación competitiva en todas sus posiciones.

La conclusión es que pocos equipos de la Liga MX pueden presumir una combinación similar de talento, experiencia y profundidad. “Yo no le veo un porqué no el América sea, hoy por hoy, el mejor plantel y líder. Eso es lo que lo hace el mayor favorito”. La posición en la clasificación y la calidad de sus futbolistas sostienen una candidatura que deberá confirmarse durante la Liguilla.

La derrota ante Pachuca y el empate con Tijuana servirá como un aprendizaje para Almada.

Los resultados recientes también representan una oportunidad para identificar aspectos que deben corregirse antes de disputar la fase final. La derrota frente a Pachuca y el empate contra Tijuana fueron dos advertencias para Las Águilas, especialmente ante la posibilidad de que el equipo haya enfrentado algunos compromisos con exceso de confianza. “Yo entiendo eso, como un aviso, para el América”, una interpretación que no modifica necesariamente su condición de favorito.

Guillermo Almada tendrá la oportunidad de aprovechar esos tropiezos para fortalecer el funcionamiento colectivo y preparar al equipo para los partidos decisivos. “Decíamos que si era un exceso de confianza y decíamos también que el América salía a ganar todos sus partidos, pero me queda claro que es un aprendizaje para Almada”. Con tres jornadas por disputar, las Águilas mantienen los argumentos para aspirar al campeonato, aunque deberán demostrar que la fortaleza de su plantilla puede traducirse en resultados durante la Liguilla.