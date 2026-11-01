América vs Toluca en vivo el partido de la jornada 15 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
El líder del Apertura 2026 recibe al quinto lugar con la cima y los puestos directos de Liguilla en juego
América rinde homenaje por el Día de Muertos
En el marco del Día de Muertos, el América utilizará nombres y números conmemorativos en sus jerseys para el partido ante Toluca. El conjunto azulcrema rendirá homenaje a quienes ya no están, pero permanecen en el recuerdo y el corazón de sus seres queridos.
¿A qué hora juega América vs Toluca y dónde ver hoy 31 de octubre la jornada 15 de la Liga MX 2026?
El partido América vs Toluca comienza a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, este sábado 31 de octubre de 2026, en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. La transmisión en México estará disponible por Canal 5 en televisión abierta, TUDN en televisión de paga y ViX Premium por streaming; en Estados Unidos podrá verse en Univision, TUDN y ViX.
Alineaciones América vs Toluca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
América podría iniciar con Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Franco Rossano, Israel Reyes, Érick Sánchez, Carlos Álvarez, Óscar Perea, Henry Martín y Brian Rodríguez.
Toluca perfila a Hugo González; Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Erick Gutiérrez, Hélio Júnio, Jorge Díaz, Pável Pérez y Federico Viñas. Antonio Mohamed también aparece con un 4-2-3-1 como dibujo de referencia, mientras Paulinho figura entre las opciones de cambio.
Antecedentes América vs Toluca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
América ganó el enfrentamiento más reciente entre ambos en la Liga MX, con un 2-1 el 18 de abril de 2026. Sin embargo, Toluca se impuso 2-0 en dos cruces de 2025, incluido el partido de vuelta de la final del Clausura. En los cinco antecedentes más recientes del torneo de liga, cada club suma dos victorias y se registra un empate, un balance que mantiene sin dominio sostenido el cara a cara.
El presente ofrece otra comparación. América reúne dos triunfos, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX: venció a León 5-3 y Atlas 5-2, empató con Monterrey y Tijuana 1-1, y cayó 2-1 con Pachuca. Toluca no ganó ninguno de sus cinco encuentros más recientes: cuatro empates y una derrota ante Tigres; sus igualdades fueron contra Cruz Azul, Atlético de San Luis, Tijuana y León. La diferencia de resultados condiciona las necesidades de ambos en esta jornada.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
América llega como ligero favorito para quedarse con los tres puntos, de acuerdo con los precios consultados en Caliente.mx para el mercado de resultado en tiempo regular. El triunfo de las Águilas aparece en +130, el empate en +280 y la victoria de Toluca en +178. La cercanía entre las cuotas del local y el visitante indica que la casa contempla un enfrentamiento con margen reducido; los momios son variables y pueden cambiar hasta el arranque.
Victoria de América
+130
Empate
+280
Victoria de Toluca
+178
En el análisis deportivo, el liderato americanista, sus 28 puntos y los resultados recientes favorecen al equipo de Almada frente al Toluca que no gana desde septiembre. No obstante, los Diablos derrotaron dos veces a América en la Liga MX durante 2025, una referencia que introduce cautela frente al favoritismo previo. El resultado y los nombres de los anotadores sólo se conocerán cuando se dispute el partido, por lo que cualquier marcador anunciado antes del encuentro sería un pronóstico, no un hecho.
América vs Toluca, en vivo
América y Toluca se encuentran este sábado 31 de octubre en la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, con el liderato en disputa y la fase regular cerca de su cierre. Las Águilas encabezan la clasificación con 28 puntos tras 14 partidos, pero el empate 1-1 frente a Tijuana y la derrota 2-1 ante Pachuca redujeron su margen respecto a Cruz Azul y Guadalajara, que suman 26 unidades.
Toluca llega al Estadio Banorte en el quinto puesto con 23 puntos y siete encuentros consecutivos sin victoria. El equipo de Antonio Mohamed igualó 1-1 contra León en su presentación más reciente y necesita reaccionar para mejorar su posición rumbo a la Liguilla. El América de Guillermo Almada busca recuperar el triunfo en casa, mientras los Diablos intentan aprovechar la cita en Ciudad de México para cerrar la distancia con los punteros.