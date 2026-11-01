América vs Toluca en vivo el partido de la jornada 15 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes América vs Toluca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

América ganó el enfrentamiento más reciente entre ambos en la Liga MX, con un 2-1 el 18 de abril de 2026. Sin embargo, Toluca se impuso 2-0 en dos cruces de 2025, incluido el partido de vuelta de la final del Clausura. En los cinco antecedentes más recientes del torneo de liga, cada club suma dos victorias y se registra un empate, un balance que mantiene sin dominio sostenido el cara a cara.

El presente ofrece otra comparación. América reúne dos triunfos, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX: venció a León 5-3 y Atlas 5-2, empató con Monterrey y Tijuana 1-1, y cayó 2-1 con Pachuca. Toluca no ganó ninguno de sus cinco encuentros más recientes: cuatro empates y una derrota ante Tigres; sus igualdades fueron contra Cruz Azul, Atlético de San Luis, Tijuana y León. La diferencia de resultados condiciona las necesidades de ambos en esta jornada.