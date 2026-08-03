Seis atajadas y portería en cero: la noche de Cota con el América

El guardameta respondió ante la ausencia de Malagón y fue determinante para que las Águilas mantuvieran su portería en cero

Rodolfo Cota salva al América y se convierte en la figura ante Santos. Imago 7

Rodolfo Cota se convirtió en una de las figuras del América durante la victoria 3-0 sobre Santos Laguna en la jornada 3 del Apertura 2026. El portero realizó seis atajadas y evitó que el conjunto visitante recortara la diferencia en los momentos en que generó mayor peligro.

El guardameta recibió la titularidad ante la lesión de Luis Ángel Malagón y ha respondido con regularidad durante el inicio del torneo. Hasta el momento solo ha permitido un gol en tres partidos, mientras América llegó a siete puntos y se mantuvo entre los primeros lugares de la clasificación. LEE LA NOTA COMPLETA

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