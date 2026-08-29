América vs Puebla en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Miguel Borja podría debutar con América ante Puebla en un duelo que enfrenta a dos equipos de la parte alta de la clasificación
¿A qué hora juega América vs Puebla y dónde ver hoy 29 de agosto la jornada 6 de la Liga MX 2026?
América vs Puebla se disputa este sábado 29 de agosto de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El horario anunciado en las guías de transmisión es alrededor de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
En México habrá diferentes alternativas. El encuentro podrá seguirse por Canal 5 en televisión abierta y TUDN en televisión de paga, mientras que el streaming estará disponible mediante ViX Premium.
Partido: América vs Puebla
Fecha: sábado 29 de agosto de 2026
Hora: 19:05 horas, tiempo del centro de México
Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México
TV: Canal 5 y TUDN
Streaming: ViX Premium
Alineaciones América vs Puebla, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Una de las principales novedades es Miguel Borja, quien ya quedó registrado con América y se encuentra habilitado para debutar en la Liga MX. Su participación dependerá de la decisión de Almada, quien también cuenta con Henry Martín como alternativa para encabezar el ataque.
Alineación probable del América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Alan Cervantes, Erick Sánchez; Isaías Violante, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Henry Martín.
El conjunto poblano podría mantener buena parte del equipo utilizado durante su victoria frente a Santos. Eduardo Mustre aparece como una de sus principales referencias ofensivas, mientras Kevin Velasco y Brayan Garnica podrían acompañar la construcción de las jugadas en campo rival.
Alineación probable de Puebla: Ricardo Gutiérrez; Juan Pablo Vargas, Facundo Almada, Fernando Monárrez, Iker Moreno; Alonso Ramírez, Carlos Baltazar, Alejandro Organista; Kevin Velasco, Brayan Garnica y Eduardo Mustre.
Antecedentes América vs Puebla, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
América presenta una ventaja marcada en los enfrentamientos más recientes frente a Puebla. Las Águilas ganaron cuatro de los últimos cinco partidos entre ambas instituciones, incluida la goleada 4-0 conseguida en el Estadio Cuauhtémoc durante el Clausura 2026.
Los cinco antecedentes más recientes son:
Puebla 0-4 América | Clausura 2026
América 2-1 Puebla | Apertura 2025
Puebla 1-2 América | Clausura 2025
América 0-1 Puebla | Apertura 2024
Puebla 1-2 América | Clausura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
América aparece como amplio favorito para llevarse los tres puntos, de acuerdo con los momios, el triunfo azulcrema se encuentra en -264, el empate paga +370 y una victoria del Puebla aparece en +720. Las cuotas pueden modificarse hasta antes del comienzo del encuentro.
Resultado | Momio
América -264
Empate +370
Puebla +720
El mercado de goles también anticipa posibilidades de un encuentro con varias anotaciones. El más de 2.5 goles presenta un momio de -163, mientras que apostar por menos de 2.5 paga +125. La opción de que ambos equipos marquen se encuentra en -125.
América vs Puebla, en vivo
América recibe a Puebla este sábado 29 de agosto en uno de los encuentros que concentra la atención de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas llegan como líderes e invictas después de cinco partidos, con 13 puntos producto de cuatro victorias y un empate, mientras La Franja ha firmado un arranque que la mantiene cerca de los primeros puestos con 10 unidades.
El equipo dirigido por Guillermo Almada también llega después de clasificarse a las semifinales de la Leagues Cup 2026 tras vencer 2-0 al Columbus Crew, por lo que deberá administrar la carga de minutos antes de regresar al torneo internacional.