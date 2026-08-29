América vs Puebla en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿A qué hora juega América vs Puebla y dónde ver hoy 29 de agosto la jornada 6 de la Liga MX 2026?

América vs Puebla se disputa este sábado 29 de agosto de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El horario anunciado en las guías de transmisión es alrededor de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

En México habrá diferentes alternativas. El encuentro podrá seguirse por Canal 5 en televisión abierta y TUDN en televisión de paga, mientras que el streaming estará disponible mediante ViX Premium.

Partido: América vs Puebla

Fecha: sábado 29 de agosto de 2026

Hora: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

TV: Canal 5 y TUDN

Streaming: ViX Premium