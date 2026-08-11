Edwin Cerrillo promete títulos: “Un sueño ahora es ganar con América”

Cerrillo destacó su compromiso con la exigente afición azulcrema y su deseo de contribuir al éxito del equipo de sus amores

Edwin Cerrillo ya vive como jugador del América una historia que comenzó mucho antes de convertirse en futbolista profesional. El mediocampista estadounidense dio sus primeras palabras como elemento azulcrema, y recordó que su vínculo con las Águilas nació durante su infancia por influencia de su padre, por lo que recibir la llamada que confirmó el interés del club representó cumplir una meta familiar. Ahora, tras llegar al Nido, el nuevo refuerzo azulcrema tiene otro objetivo: competir por un lugar, responder a las exigencias de la institución y transformar el sueño de vestir esta camiseta en campeonatos.

Edwin Javier recordó que se encontraba con su novia cuando recibió la llamada de su representante para informarle que el conjunto azulcrema había preguntado por él. Su respuesta no dejó espacio para dudas: “Me preguntó qué sentía, qué pensaba ‘del más grande’. Entonces es cuando ahí yo le dije que es el equipo de mis sueños”, expresó en entrevista para las redes sociales del club de Coapa.

La relación de Cerrillo con las Águilas nació desde su infancia. “Desde niño, por mi papá, siempre sacábamos la tele afuera y teníamos carnes asadas. Desde que puedo recordar, siempre hemos sido americanistas”, contó. “Para mí es un sueño hecho realidad y con muchas emociones, lágrimas también junto a mis papás”, agregó.

Ahora que forma parte del plantel dirigido por Guillermo Almada, Cerrillo tiene claro el escenario que encontrará en México. El mediocampista espera competir por minutos y responder a las demandas que existen alrededor del club. “Estaba ansioso, estoy listo para jugar, luchar, pelear, competir y más que nada tener el balón y disfrutar cada momento que me pueda tocar”, indicó.

El futbolista también explicó las características que pretende aportar desde el mediocampo. Cerrillo se definió como un jugador que busca participar constantemente en la circulación y ocupar espacios para darle equilibrio al equipo. “Con el balón me gusta que el juego pase por mí, darle salida al equipo, mantener posesión, estar bien posicionado para el contragolpe y, más que nada, tener control del partido. Sé que mi posición es muy importante en el medio y tengo esa responsabilidad”, explicó.

Su incorporación también significa competir por un puesto dentro de un plantel que cuenta con jugadores de selección. Cerrillo considera esa situación como una oportunidad para crecer: “Cualquier jugador quiere jugar con los mejores para aprender y competir al máximo nivel”.

Finalmente, se dijo comprometido con los seguidores del América. El jugador llega después de haber conquistado un campeonato en Estados Unidos y ahora establece una nueva meta en su carrera. “Sé que estoy en el más grande y con eso viene mucha responsabilidad y una afición exigente que quiere siempre ganar. Un sueño para mí era jugar en América, y ahora un sueño es ganar con el América. Sé que es el equipo con más trofeos y eso no debe de parar”, concluyó.

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