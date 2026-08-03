América hace oficial el fichaje de Edwin Cerrillo para el Apertura 2026

El mediocampista mexicoamericano llega desde la MLS para reforzar la contención del equipo dirigido por Guillermo Almada

América anuncia la llegada de Edwin Cerrillo para el Apertura 2026 | Claro Sports

América hizo oficial la contratación de Edwin Cerrillo como nuevo refuerzo para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El anuncio se produjo mediante las redes sociales del club, después de la victoria azulcrema por 3-0 sobre Santos Laguna en el Estadio Azteca, correspondiente a la jornada 3.

El mediocampista mexicoamericano llega procedente del LA Galaxy para fortalecer la zona de contención del equipo dirigido por Guillermo Almada. Claro Sports adelantó que las negociaciones entre Las Águilas y la institución estadounidense se encontraban avanzadas, con la intención de completar la operación durante los primeros días de la semana.

La incorporación tomó fuerza cuando Cerrillo quedó fuera del encuentro del Galaxy contra FC Dallas, disputado el sábado 1 de agosto en el Dignity Health Sports Park. El futbolista apareció en el reporte de disponibilidad como baja por una situación que no estaba relacionada con una lesión.

Will Kuntz, gerente general del conjunto de Los Ángeles, confirmó entonces que el mediocampista se encontraba involucrado en una negociación. Cerrillo dejó de trabajar con normalidad mientras avanzaban las conversaciones relacionadas con su salida, señal de que el acuerdo estaba cerca de concretarse.

Edwin Javier Cerrillo nació el 3 de octubre de 2000 en Waco, Texas, y cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense. Se desempeña principalmente como mediocampista de contención, utiliza el perfil derecho y se formó en las fuerzas básicas del FC Dallas, club con el que debutó profesionalmente en la MLS en 2019.

Antes de incorporarse al Galaxy en agosto de 2023, Cerrillo acumuló 96 partidos con FC Dallas, 67 de ellos como titular, además de cuatro asistencias en todas las competencias. También representó a Estados Unidos en categorías juveniles y formó parte del plantel que participó en el Mundial Sub 20 de Polonia 2019.

Durante la temporada 2026 de la MLS disputó 16 partidos, inició 14 y acumuló mil 276 minutos. No registró goles ni asistencias y recibió cinco tarjetas amarillas; su última aparición con el Galaxy fue el 25 de julio, cuando completó los 90 minutos en el empate 1-1 frente a San Jose Earthquakes.

El nuevo jugador de Las Águilas completó 824 de los 897 pases que intentó durante la campaña, para una efectividad aproximada del 91.9 por ciento. Además, ganó 51 de sus 97 duelos y acertó en nueve de 13 intentos de regate, registros que reflejan su participación en la recuperación, distribución y equilibrio del mediocampo.

La nacionalidad mexicana de Cerrillo permitirá que sea registrado sin ocupar una plaza de jugador no formado en México. Su llegada ofrece una nueva alternativa a Guillermo Almada en la contención, mientras la directiva del América mantiene la intención de buscar otra incorporación para completar su plantilla en el Apertura 2026.

TE PUEDE INTERESAR: