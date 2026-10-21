Chivas vence a Necaxa con un autogol y rompe su mala racha en el Apertura 2026

El Rebaño pone fin una racha de cuatro partidos sin ganar y se colocó como sublíder de la Liga MX, aunque todavía resta más de la mitad de la jornada 13

Piojo celebra el gol de la victoria ante Necaxa | Imago7

Chivas regresó a la senda del triunfo y escaló hasta el segundo lugar de la clasificación general del Apertura 2026, después de imponerse 1-0 al Necaxa en el Estadio Akron, dentro de la jornada 13 de la Liga MX. Un autogol de Agustín Oliveros al minuto 77 marcó la diferencia en un encuentro en el que Guadalajara generó oportunidades, pero encontró dificultades para definir. El resultado permitió al Rebaño poner fin a una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar y colocarse provisionalmente como sublíder del campeonato.

El conjunto rojiblanco tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró en Roberto Alvarado a uno de sus principales elementos en ataque. Apenas al minuto uno, el mediocampista exigió al guardameta visitante con un disparo dentro del área, mientras que al 10 volvió a intentarlo con un remate de zurda que pasó cerca del poste izquierdo. Necaxa respondió con una aproximación de Javier Ruiz, aunque su disparo desde fuera del área terminó por encima de la portería.

Guadalajara mantuvo la presión durante buena parte del primer tiempo, principalmente con llegadas por los costados y jugadas a balón parado. Al minuto 24, Alvarado recibió un pase de Ricardo Marín dentro del área y sacó un disparo que fue detenido por el portero. La insistencia rojiblanca también se reflejó en una serie de tiros de esquina, pero la defensa visitante consiguió rechazar los intentos del equipo local.

Necaxa encontró espacios para acercarse al área contraria, aunque tampoco logró concretar sus oportunidades. Al minuto 40, Jordán Carrillo estuvo cerca de abrir el marcador para Chivas con un remate de cabeza que pasó junto al poste derecho. Poco antes del descanso, Javier Ruiz tuvo una llegada para los Rayos que terminó bloqueada. El primer tiempo concluyó sin goles, pese a las aproximaciones de ambos equipos.

Para el complemento, Guadalajara realizó modificaciones con los ingresos de Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes sustituyeron a Leonel Calderón y Jordán Carrillo. Los cambios permitieron renovar las opciones ofensivas del Rebaño, que volvió a generar peligro apenas al minuto 47 con un disparo de Camberos, detenido por el guardameta. Poco después, Ricardo Marín tuvo otra oportunidad dentro del área, pero su remate salió desviado.

El partido comenzó a ofrecer mayores espacios y Necaxa también buscó aprovecharlos. Los visitantes realizaron movimientos con las entradas de Julián Carranza y Owen González, mientras que Chivas respondió con Kevin Castañeda y Bryan González. El conjunto hidrocálido estuvo cerca de marcar al minuto 64, cuando Agustín Oliveros conectó un cabezazo que fue detenido por el portero rojiblanco. En la siguiente acción, Danny Leyva también probó desde fuera del área, pero su disparo terminó bloqueado.

MÁS INFORMACIÓN: Félix Fernández coloca a las Chivas como principal candidato al título de la Liga MX

La respuesta de Guadalajara llegó mediante Kevin Castañeda, quien estuvo cerca de romper el empate con dos disparos de media distancia. Al minuto 66, el futbolista rojiblanco sacó un remate que pasó por encima del travesaño, mientras que al 73 volvió a intentarlo con un tiro que salió cerca del poste izquierdo. Chivas acumulaba llegadas, pero el marcador permanecía sin movimientos cuando el encuentro entró en sus últimos 20 minutos.

La diferencia apareció finalmente al minuto 77. Tras un desborde de Roberto Alvarado, Agustín Oliveros terminó por enviar el balón a su propia portería y concedió el 1-0 a favor de Guadalajara, en una acción que modificó el rumbo del encuentro cuando parecía que la falta de contundencia dejaría al Rebaño sin recompensa. El autogol permitió a los locales tomar la ventaja después de varios intentos y obligó al Necaxa a adelantar sus líneas para buscar el empate.

Con el marcador en contra, Necaxa adelantó sus líneas y generó una oportunidad al minuto 82, cuando Owen González remató dentro del área, pero su disparo fue detenido por el guardameta rojiblanco. Kaiky Naves también buscó el empate con un cabezazo que salió desviado. Chivas resistió los intentos de los Rayos, aseguró el triunfo por 1-0 y escaló hasta el segundo lugar de la clasificación general del Apertura 2026. El Rebaño alcanzó provisionalmente el subliderato después de romper una racha de cuatro partidos sin ganar, aunque su posición todavía podría cambiar, debido a que resta más de la mitad de los encuentros correspondientes a la jornada 13.

Te puede interesar: