Chivas vs Necaxa en vivo el partido de la jornada 13 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. La última fecha doble del Apertura 2026 comienza este martes 20 de octubre con el encuentro entre Chivas y Necaxa, dos equipos que llegan al Estadio Akron con objetivos distintos, pero con la necesidad de sumar en esta recta final del campeonato. El Guadalajara busca recuperar el triunfo después de cuatro partidos sin ganar, mientras los Rayos intentarán terminar con una racha de 10 encuentros sin conocer la victoria.

El Rebaño se encuentra ante una oportunidad para recuperar ritmo de cara a la Liguilla, pues el cierre de la fase regular se acerca y cada partido tiene mayor peso en la clasificación. Necaxa, por su parte, intenta responder al cambio en el banquillo con Juan Reynoso, aunque todavía no consigue traducir la mejoría que ha mostrado en algunos encuentros en un triunfo.

Sigue las mejores acciones de duelo entre Chivas y Necaxa dentro de la fecha 13 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.