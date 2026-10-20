Chivas vs Necaxa en vivo el partido de la jornada 13 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Las mejores acciones del duelo a disputarse en el Estadio Akron solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO
Alineaciones Chivas vs Necaxa, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones de Chivas y Necaxa para el partido de la jornada 13 del Apertura 2026 ya están definidas. Estos son los 11 jugadores que aparecen para iniciar el encuentro en el Estadio Akron:
Chivas: José Rangel; Diego Campillo, Luis Rey; Daniel Aguirre, Fernando González, Richard Ledezma, Leonel Calderón, Efraín Álvarez; Jordan Carrillo, Ricardo Marín y Roberto Alvarado.
Necaxa: Javier Orantes; Emilio Martínez, Agustín Oliveros, Kaiky Marques, Mauro Zárate, Diego Ochoa; Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli, Miguel Rodríguez; Javier Ruiz y Juan Valencia.
Antecedentes Chivas vs Necaxa, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Chivas y Necaxa se han enfrentado 54 veces durante la historia de los torneos cortos. El Guadalajara registra 26 victorias, mientras los Rayos han conseguido 13 triunfos; además, ambos equipos han empatado en 15 ocasiones.
Sin embargo, el historial reciente presenta mayor equilibrio. En los cinco enfrentamientos más recientes, ambos conjuntos han conseguido dos victorias por bando, con un empate incluido en el último compromiso.
Necaxa 0-0 Chivas | Jornada 16 | Clausura 2026
Chivas 3-1 Necaxa | Jornada 10 | Apertura 2025
Necaxa 3-2 Chivas | Jornada 2 | Clausura 2025
Chivas 3-2 Necaxa | Jornada 13 | Apertura 2024
Necaxa 1-0 Chivas | Jornada 9 | Clausura 2024
El antecedente más reciente se produjo en el Clausura 2026, cuando Necaxa y Guadalajara terminaron igualados sin goles. Ahora, el Rebaño buscará aprovechar su condición de local para volver a sumar de tres.
¿A qué hora juega Chivas vs Necaxa y dónde ver hoy 20 de octubre la Jornada 13 de la Liga MX 2026?
El partido entre Chivas y Necaxa se disputará este martes 20 de octubre de 2026 en el Estadio Akron, como parte de la Jornada 13 del Apertura 2026. El silbatazo inicial está programado para las 18:07 horas, tiempo del centro de México.
Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Prime Video, plataforma de streaming de Amazon. Para acceder a la transmisión es necesario contar con una sesión activa y una suscripción de pago.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. La última fecha doble del Apertura 2026 comienza este martes 20 de octubre con el encuentro entre Chivas y Necaxa, dos equipos que llegan al Estadio Akron con objetivos distintos, pero con la necesidad de sumar en esta recta final del campeonato. El Guadalajara busca recuperar el triunfo después de cuatro partidos sin ganar, mientras los Rayos intentarán terminar con una racha de 10 encuentros sin conocer la victoria.
El Rebaño se encuentra ante una oportunidad para recuperar ritmo de cara a la Liguilla, pues el cierre de la fase regular se acerca y cada partido tiene mayor peso en la clasificación. Necaxa, por su parte, intenta responder al cambio en el banquillo con Juan Reynoso, aunque todavía no consigue traducir la mejoría que ha mostrado en algunos encuentros en un triunfo.
Sigue las mejores acciones de duelo entre Chivas y Necaxa dentro de la fecha 13 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.