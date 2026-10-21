Gabriel Milito rechaza crisis en Chivas y señala el gol de Borja como clave en la mala racha

El técnico del Guadalajara aseguró que su equipo mereció mejores resultados ante América, Atlas y Tigres, aunque reconoció errores frente a Querétaro

Las Chivas recuperaron el camino de la victoria después de imponerse 1-0 al Necaxa, resultado que les permitió colocarse en el segundo lugar de la tabla general del Apertura 2026. Sin embargo, el funcionamiento del equipo y los abucheos de la afición marcaron la conferencia de prensa de Gabriel Milito, quien rechazó que el Guadalajara atraviese una crisis futbolística y defendió el rendimiento de sus jugadores durante los últimos encuentros.

El entrenador argentino fue cuestionado sobre la racha de resultados que había acompañado al Rebaño antes de superar a los Rayos. En su respuesta, Milito hizo referencia al gol de Miguel Borja en el Clásico Nacional contra América, una anotación que, desde su perspectiva, cambió el desarrollo de un partido que Chivas tenía bajo control y en el que consideraba que existían posibilidades de conseguir la victoria.

“Entiendo dónde estamos, entiendo que acá hay que ganar todos los partidos. ¿Racha negativa? Ir a jugar el clásico de visitante y empatar 2-2 haciendo 70 minutos muy buenos, que creo yo, imposible de saber, pero creo yo que si Borja no mete ese gol, el partido está absolutamente controlado. Quizás no lo sabemos. Había altas probabilidades de quedarnos con la victoria”, expresó Milito al analizar el encuentro frente a las Águilas.

Gabriel Milito reconoce una crisis de resultados, pero defiende el funcionamiento de Chivas

El estratega también repasó los compromisos ante Atlas y Tigres para explicar por qué considera que el Guadalajara no atravesaba una crisis de funcionamiento. Sobre el Clásico Tapatío, destacó el primer tiempo de su equipo y recordó que tuvieron un penal para igualar el marcador con mayor anticipación. En cuanto al encuentro frente a los felinos, sostuvo que Chivas dominó durante la segunda mitad, aunque no consiguió aprovechar las oportunidades de gol.

“Hoy ganamos y hoy no jugamos bien, pero ganamos. En esos partidos, quitando Querétaro, sí jugamos bien, pero no conseguimos los resultados. Ahí está el bache”, explicó el entrenador, quien estableció una diferencia entre los resultados obtenidos y el nivel futbolístico que mostró el Guadalajara durante los encuentros anteriores.

Milito fue más crítico al referirse a la derrota frente a Querétaro, compromiso que calificó como el peor desde su llegada al banquillo rojiblanco. El argentino asumió la responsabilidad por las modificaciones realizadas durante el descanso y reconoció que sus decisiones influyeron en el desarrollo del segundo tiempo. “La responsabilidad de esa derrota en gran parte fue mía por las decisiones que tomé en el entretiempo”, señaló.

El técnico profundizó en su diagnóstico y admitió que existió una crisis de resultados, aunque insistió en que solamente contra Querétaro observó problemas importantes en el rendimiento colectivo. “Sí veo la crisis en resultados. Sí vi una crisis en resultados y en funcionamiento con Querétaro muy marcada. No lo vi con América, no lo vi con Atlas, no lo vi con Tigres el otro día”, afirmó.

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Milito explica los abucheos de la afición de Chivas tras vencer al Necaxa

Sobre el triunfo ante Necaxa, Milito reconoció que el Guadalajara estuvo lejos de mostrar su mejor versión. Explicó que la estructura defensiva del rival complicó la generación de oportunidades y que la necesidad de conseguir los tres puntos provocó modificaciones ofensivas que dejaron espacios durante los minutos finales. El entrenador también destacó la actuación del portero Raúl Rangel, quien intervino para conservar la ventaja.

Los abucheos que recibió el equipo pese a la victoria tampoco pasaron inadvertidos para el argentino. Milito consideró que los aficionados se acostumbraron a observar partidos en los que Chivas conseguía resultados amplios y mantenía el control del juego, pero recordó que existen encuentros en los que resulta necesario resistir para asegurar los puntos. “Es bueno ganar, gustar y golear, pero también es bueno ganar sufriendo, no necesariamente jugando tu mejor partido”, manifestó.

En cuanto a las dificultades que ha enfrentado el plantel, el entrenador señaló que las lesiones de Luis Romo, Omar Govea y otros elementos han reducido las alternativas disponibles. Aunque evitó utilizar las ausencias como justificación, explicó que recuperar futbolistas será fundamental para afrontar el cierre de la fase regular, especialmente después de confirmar que Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez tampoco estarían disponibles para el siguiente compromiso.

Milito también respondió a los cuestionamientos sobre sus decisiones técnicas y reiteró que no tiene inconveniente en reconocer equivocaciones. “No me da vergüenza decir que el día de Querétaro la cagué”, expresó antes de explicar que la preparación de los partidos puede modificarse por las decisiones del rival, como ocurrió ante Necaxa, que utilizó una formación diferente a la que esperaba el cuerpo técnico.

Con cuatro jornadas por disputar, Chivas tendrá compromisos ante Monterrey, Atlante, León y Cruz Azul. El primero será frente a los Rayados de Matías Almeyda, un entrenador al que Milito reconoció por su trayectoria y por la etapa que vivió en Guadalajara. El argentino confía en que la victoria ante Necaxa permita recuperar seguridad para el cierre del campeonato, aunque insistió en que la prioridad será contar con la mayor cantidad de jugadores disponibles.

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