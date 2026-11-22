Los Pittsburgh Steelers busca mantenerse en puestos de playoffs y Philadelphia Eagles intenta frenar su racha negativa de siete derrotas consecutivas

Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles, en vivo online la NFL | Claro Sports

Los Steelers visitan este domingo 22 de noviembre, a las 12:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), a los Eagles en el Lincoln Financial Field, en un partido correspondiente a la Semana 11 de la NFL, con dos equipos que afrontan escenarios muy distintos. Pittsburgh llega con marca de 6-3, en el segundo puesto de la AFC Norte y dentro de la zona de playoffs, por lo que necesita una victoria para mantenerse en la pelea por el liderato divisional ante los Cincinnati Bengals (7-2) y conservar su ventaja sobre los Cleveland Browns. El equipo de Aaron Rodgers intentará dejar atrás la derrota por 38-18 ante Cincinnati y poner fin a una larga sequía en Filadelfia, donde no consigue un triunfo desde 1965. En contraste, los Eagles atraviesan una crisis de resultados con récord de 2-7 y siete derrotas consecutivas, números que los colocan en el último lugar de la NFC Este. Después de su semana de descanso, el conjunto de Nick Sirianni necesita una reacción inmediata para cambiar el rumbo de su temporada, con Joe Milton III al frente de una ofensiva que busca soluciones ante las bajas y los problemas físicos de su línea ofensiva.

El enfrentamiento representa una oportunidad clave para ambos equipos en la segunda mitad de la campaña. Pittsburgh tiene la obligación de defender su lugar en la carrera por los playoffs y acercarse al primer puesto de su división, mientras que Philadelphia necesita recuperar la confianza y reencontrarse con la victoria ante su afición. Sigue todos los detalles de este partido a través del clásico minuto a minuto de Claro Sports, con el marcador en vivo, las anotaciones, las jugadas más destacadas y toda la información de lo que ocurra dentro del emparrillado.