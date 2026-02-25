Espectáculo nocturno imperdible en febrero: ¿Cuándo y dónde se verá la luna y la alineación de 6 planetas?

El cielo nocturno de México ofrecerá un fenómeno astronómico único para despedir el segundo mes del año

¿Cuándo es la alineación de planetas? | via REUTERS

Este febrero, el cielo nocturno de México ofrecerá un fenómeno astronómico único: la alineación de seis planetas. El 28 de febrero, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Urano se alinearán, brindando una oportunidad inigualable para observar estos planetas a simple vista. Este evento, que no ocurre con frecuencia, será visible en varias regiones del país, especialmente en áreas despejadas y sin contaminación lumínica. Además, la luna llena de nieve, que se verá el 1 de febrero, agregará un toque especial al cielo durante todo el mes.

Los mejores momentos para apreciar este desfile planetario serán durante las primeras horas del día, justo antes del amanecer. Entre las 5:30 y 6:00 AM, los planetas estarán más visibles en el horizonte este. Este fenómeno no solo ofrece una impresionante vista para el público en general, sino que también es una excelente oportunidad para los astrónomos de estudiar la configuración de los planetas en el sistema solar. Para disfrutar de este espectáculo, se recomienda alejarse de las luces urbanas y encontrar un lugar adecuado para la observación.

¿Cuándo será la alineación de 6 planetas y cuáles son?

El 28 de febrero de 2026, se podrá observar una impresionante alineación de seis planetas en el cielo. Los planetas visibles serán Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Este fenómeno es una rara ocasión que solo ocurre algunas veces al año, y será visible en varios puntos de México, especialmente en el occidente y el sur, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Desfile de planetas en el cielo: ¿Qué es, a qué hora es la mejor visibilidad y su significado?

El desfile de planetas es un evento astronómico donde varios planetas se alinean en el cielo, ofreciendo una vista espectacular. La mejor hora para observar este fenómeno será al amanecer, antes de que el sol salga, aproximadamente entre las 5:30 y 6:00 de la mañana. Este fenómeno no solo es visualmente impactante, sino también de gran importancia para los astrónomos, ya que proporciona una excelente oportunidad para estudiar la posición y el movimiento de los planetas en el sistema solar.

Recomendaciones para ver la alineación de planeta y la luna en febrero

Para disfrutar de este espectáculo, es recomendable encontrar un lugar alejado de las luces de la ciudad, en un espacio abierto y sin obstrucciones en el horizonte este, donde los planetas serán más visibles. Además, asegúrate de estar listo para madrugar, ya que la alineación será más clara durante las primeras horas de la mañana. En cuanto a la luna, también podrás disfrutar de la llamada “luna llena de nieve”, visible desde el 1 de febrero, que agrega un toque especial a este mes lleno de fenómenos astronómicos.

TE PUEDE INTERESAR: