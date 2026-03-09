Días festivos 2026: calendario de descansos obligatorios y puentes en México

México tendrá siete días de descanso oficial en 2026, además de vacaciones escolares y festivos no laborales importantes

El calendario de días festivos y descansos obligatorios en México para 2026 marcará varios momentos clave de pausa laboral y escolar a lo largo del año. Algunas fechas generarán puentes oficiales gracias al traslado de feriados al lunes, mientras que otros descansos coincidirán con fines de semana o con periodos vacacionales del calendario escolar.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, existen días de descanso obligatorio en los que los trabajadores no deben laborar. En caso de que un empleado tenga que presentarse a trabajar en estas fechas, la ley establece que deberá recibir su salario normal más un pago doble adicional.

Además de los feriados oficiales, el calendario de 2026 también incluirá varios fines de semana largos naturales, como el que se generará con el 1 de mayo y el de Navidad. A esto se suman las pausas escolares definidas por la SEP, entre ellas el periodo vacacional de Semana Santa y los Consejos Técnicos Escolares, así como el Día de Muertos, que en muchas regiones del país suele extender el descanso para millones de familias.

Días de descanso obligatorio 2026: ¿Por qué es feriado el 16 de marzo?

El segundo fin de semana largo oficial de 2026 llegará con el puente del lunes 16 de marzo, fecha marcada como descanso obligatorio en México. Este día conmemora el natalicio de Benito Juárez, uno de los personajes más importantes de la historia nacional, cuyo nacimiento se recuerda cada 21 de marzo, aunque por disposición legal el descanso laboral se recorre al tercer lunes del mes.

Gracias a este ajuste en el calendario establecido por la Ley Federal del Trabajo, millones de trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo que irá del sábado 14 al lunes 16 de marzo. Durante esos días se suspenden labores en la mayoría de centros de trabajo y también se cancelan las clases en escuelas públicas y privadas de educación básica.

Este puente suele convertirse en una oportunidad para que muchas familias realicen viajes cortos o actividades recreativas, ya que además coincide con el inicio de la primavera en México.

Vacaciones de Semana Santa: fechas de inicio y fin

La Semana Santa de 2026 se celebrará del 30 de marzo al 13 de abril, con suspensión de clases durante esos días. Los Jueves y Viernes Santos (2 y 3 de abril) serán las fechas más representativas del periodo.

En este lapso, gran parte de los trabajadores también aprovechan los ‘puentes’ laborales para descansar o viajar. Los destinos de playa y los pueblos mágicos suelen ser los más visitados, por lo que se recomienda planificar con anticipación.

¿Cuántos días festivos oficiales habrá en México en 2026 y cuáles son?

Durante 2026, México tendrá siete días de descanso obligatorio según el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Algunos coincidirán con fines de semana largos o “puentes”, lo que generará oportunidades adicionales para planear viajes o actividades familiares.

Los días feriados oficiales serán:

1 de enero (jueves) – Año Nuevo

2 de febrero (lunes) – Día de la Constitución (se recorre del 5 de febrero)

16 de marzo (lunes) – Natalicio de Benito Juárez (se recorre del 21 de marzo)

1 de mayo (viernes) – Día del Trabajo

16 de septiembre (miércoles) – Día de la Independencia

16 de noviembre (lunes) – Día de la Revolución Mexicana (se recorre del 20 de noviembre)

25 de diciembre (viernes) – Navidad

Estos días son de descanso obligatorio. Si se labora en alguno de ellos, el empleado debe recibir pago doble o triple, según la ley.

¿Cuáles son los días feriados no oficiales y quiénes descansan?

Además de los feriados marcados por ley, existen fechas no oficiales que muchas instituciones y empresas respetan. Son días de relevancia cultural, religiosa o social que, aunque no implican descanso obligatorio, generan una pausa parcial en actividades. Entre ellos destacan:

Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) – Parte de la Semana Santa; la mayoría de escuelas y oficinas cierran.

Día de Muertos (lunes 2 de noviembre) – Conmemoración tradicional; algunos sectores suspenden actividades.

Día de la Virgen de Guadalupe (sábado 12 de diciembre) – Fecha religiosa ampliamente celebrada.

Jueves 11 de junio – Día feriado local en la Ciudad de México por la inauguración del Mundial 2026; no habrá clases ni actividades gubernamentales en la capital.

