Monterrey vs Tijuana, en vivo el partido de la jornada 15 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Los Rayados de Monterrey reciben a los Xolos de Tijuana en el Gigante de Acero este 31 de octubre en la recta final del Apertura 2026

Monterrey vs Tijuana, en vivo el partido del Apertura 2026 | Claro Sports

¿A qué hora juega Monterrey vs Tijuana y dónde ver hoy 31 de octubre la jornada 15 de la Liga MX 2026?

Monterrey y Tijuana protagonizarán un duelo directo por la clasificación a la Liguilla en la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, con apenas un punto de diferencia entre ambos. Los Xolos ocupan el séptimo lugar con 21 unidades y llegan en un gran momento, con cinco partidos consecutivos sin derrota, además de una contundente victoria por 4-1 ante Santos Laguna. Por su parte, Rayados marcha en el octavo puesto con 20 puntos y necesita recuperar terreno tras la caída por 1-0 ante Chivas, resultado que frenó su buena racha. Sigue cada detalle de este encuentro a través del minuto a minuto de Claro Sports, con todos los goles, las estadísticas, las jugadas de mayor peligro y las acciones que definan el rumbo del partido. Además, disfruta de la información más relevante y el análisis de todo lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego. ¡Vive la emoción de este compromiso con nosotros y no te pierdas ningún detalle!

México : 19:05 horas. | TUDN y Vix.

: 19:05 horas. | TUDN y Vix. Centroamérica : 19:05 horas. | TUDN.

: 19:05 horas. | TUDN. Estados Unidos: 20:05 horas ET, 17:15 horas PT. | Paramount+, TUDN y Univision.

Alineaciones Monterrey vs Tijuana, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Matías Almeyda apunta a mantener el 4-2-3-1 como la principal estructura táctica de Monterrey, un equipo que todavía no consigue dar el salto futbolístico esperado. Pese a las dudas sobre su funcionamiento, el técnico argentino conserva el respaldo necesario para probar variantes y ajustar las piezas en busca de mayor equilibrio y regularidad. El objetivo es encontrar una identidad que permita a los Rayados competir por uno de los puestos de Liguilla, una meta que exige una mejor respuesta colectiva en las próximas jornadas.

Del otro lado, Sebastián Abreu apuesta por un 4-1-4-1, un esquema con mayor vocación ofensiva que puede representar un peligro para el conjunto regiomontano. La presencia de cuatro mediocampistas por delante del contención ofrece alternativas para presionar y atacar con más jugadores, aunque también puede dejar espacios si el equipo pierde el orden. La principal deuda de su planteamiento está en fortalecer la defensa, un aspecto que Monterrey podría intentar explotar para contrarrestar el poder ofensivo de su rival.

Monterrey : Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, César Garza, Óliver Torres, Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús Corona y Hugo Cuypers.

: Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, César Garza, Óliver Torres, Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús Corona y Hugo Cuypers. Tijuana: Antonio Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez, Alan Vega, Iván Tona, Ramiro Árciga, Francisco González, Ignacio Rivero, Adonis Preciado y Mourad El Ghezouani.

Antecedentes Monterrey vs Tijuana, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los antecedentes recientes entre Monterrey y Tijuana reflejan una rivalidad bastante equilibrada, con una tendencia marcada por los empates y la dificultad de ambos equipos para imponer condiciones. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, cada conjunto consiguió una victoria, mientras que los otros tres compromisos terminaron igualados, con un balance de ocho goles para Rayados y nueve para los Xolos. Esta paridad evidencia que ninguno ha logrado establecer un dominio claro sobre el otro, pese a que Tijuana obtuvo mejores resultados en algunos de los cruces más recientes.

Monterrey 2-2 Tijuana | Liga MX Clausura 2026 | Jornada 4 | 31/01/2026.

| Liga MX Clausura 2026 | Jornada 4 | 31/01/2026. Tijuana 2-2 Monterrey | Liga MX Apertura 2025 | Jornada 12 | 05/10/2025.

| Liga MX Apertura 2025 | Jornada 12 | 05/10/2025. Monterrey 1-2 Tijuana | Liga MX Clausura 2025 | Jornada 13 | 29/03/2025.

| Liga MX Clausura 2025 | Jornada 13 | 29/03/2025. Tijuana 2-2 Monterrey | Liga MX Apertura 2024 | Jornada 5 | 23/08/2024.

| Liga MX Apertura 2024 | Jornada 5 | 23/08/2024. Tijuana 1-1 Monterrey | Liga MX Clausura 2024 | Jornada 9 | 28/02/2024.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

De acuerdo con información de Caliente MX, Monterrey llega como favorito para quedarse con los tres puntos, con una cuota de -176 para su victoria, mientras que el empate ofrece +310 y el triunfo de Tijuana como visitante alcanza +450. La diferencia entre los momios refleja una ventaja importante para Rayados, que cuenta con el respaldo del mercado para imponer condiciones en casa, aunque los Xolos conservan posibilidades de dar la sorpresa. En cuanto al pronóstico de goles, el más de 2.5 aparece con -150, frente a los +115 del menos de 2.5, una tendencia que apunta a un encuentro con al menos tres anotaciones y en el que la capacidad ofensiva de ambos equipos podría resultar determinante para definir el resultado.