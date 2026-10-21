Tigres se acerca al fracaso en el Apertura 2026 y su futuro deportivo sigue sin definirse

A los felinos les quedan cuatro partidos de la temporada regular, equivalentes a 12 puntos disponibles para poder clasificar a la Liguilla

Tigres todavía no está eliminado de Liguilla | Imago 7

Tigres se está quedando sin tiempo para salvar el Apertura 2026. La derrota 2-0 frente a León en el Estadio Universitario dejó al equipo de Víctor Manuel Vucetich al borde de quedarse fuera de la Liguilla, cuando solamente restan cuatro partidos para terminar la fase regular.

El panorama también abre interrogantes sobre el futuro deportivo de la institución, donde Vucetich mantiene una doble responsabilidad como entrenador y vicepresidente deportivo en medio de una temporada marcada por cambios y malos resultados.

Después de sufrir su quinta derrota del campeonato, Tigres está obligado a reaccionar de inmediato si pretende evitar una eliminación que pondría fin a una larga racha de participaciones en la fase final de la Liga MX.

“Nosotros tenemos que seguir como profesionales, seguir jugando partido tras partido y con la misma convicción. No podemos bajar en ningún momento y por ninguna circunstancia el el esfuerzo que tiene que hacer el equipo para para los colores”, expresó Vucetich después del encuentro ante León.

El entrenador dejó claro que el compromiso del plantel debe mantenerse hasta el último partido, independientemente de la posición que ocupe Tigres en la clasificación.

¿Tigres ya está eliminado del Apertura 2026?

Tigres todavía no está eliminado matemáticamente del Apertura 2026, pero su margen de error es cada vez menor. A los felinos les quedan cuatro partidos de la temporada regular, equivalentes a 12 puntos disponibles, y necesitan un cierre prácticamente perfecto para mantenerse en la pelea por los primeros ocho lugares.

El equipo de Vucetich deberá mejorar considerablemente su rendimiento y esperar una combinación favorable de resultados para intentar alcanzar los puestos de clasificación. La situación contrasta con las expectativas de una institución acostumbrada a disputar la fase final y competir por el campeonato.

Tigres pierde su invicto de 14 partidos en el Volcán

La derrota ante León también terminó con una de las rachas positivas que conservaba Tigres. Antes del encuentro de la jornada 13, los felinos acumulaban 14 partidos consecutivos sin perder como locales en el Estadio Universitario.

Sin embargo, León consiguió imponerse 2-0 y provocó la primera derrota de Tigres en casa durante el Apertura 2026. El resultado representó además el quinto descalabro de los universitarios en el campeonato y aumentó la presión sobre el proyecto deportivo encabezado por Vucetich.

¿Desde cuándo Tigres no se queda fuera de la Liguilla?

Tigres podría terminar con una racha de más de una década participando en la fase final de la Liga MX. La última ocasión en la que el conjunto universitario no consiguió avanzar a la lucha por el título fue durante el Clausura 2014, cuando era dirigido por Ricardo Ferretti.

Desde entonces, Tigres se convirtió en uno de los protagonistas habituales del fútbol mexicano, una etapa que incluyó campeonatos, finales y la consolidación de una generación histórica. Ahora el Apertura 2026 amenaza con convertirse en uno de los torneos más complicados de esa trayectoria.

¿Qué partidos le quedan a Tigres en el Apertura 2026?

El calendario tampoco ofrece un cierre sencillo para el equipo de Víctor Manuel Vucetich.

Jornada Partido 14 Pumas vs. Tigres 15 Pachuca vs. Tigres 16 Tigres vs. Cruz Azul 17 Tigres vs. América

Tigres disputará dos partidos consecutivos como visitante antes de regresar al Volcán para enfrentar a Cruz Azul y América. La exigencia será máxima, especialmente porque los felinos necesitan sumar puntos frente a rivales que también buscan cerrar el torneo en puestos de clasificación.

¿Qué pasará con Tigres para el próximo torneo?

Además de la urgencia por conseguir resultados, Tigres deberá resolver la continuidad de su proyecto deportivo. Víctor Manuel Vucetich asumió funciones como entrenador y vicepresidente deportivo durante el Apertura 2026, una situación que coloca sobre su gestión tanto las decisiones inmediatas dentro de la cancha como parte de la planificación futura.

Por ahora, no se ha detallado públicamente en la información disponible cuál será la estructura deportiva definitiva para el siguiente campeonato. Tigres todavía puede alcanzar la Liguilla, pero el tiempo se agota. Y mientras intenta salvar el Apertura 2026, también necesita definir el rumbo de un proyecto que ha vivido uno de sus semestres más complicados.