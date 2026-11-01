Santos vs Necaxa, en vivo: Los Rayos lucen mejor en la cancha

Los Guerreros buscan sumar su séptima victoria al hilo en lo que va del certamen para meterse a la Liguilla

Santos vs Necaxa, en vivo el partido de la jornada 15 | Claro Sports

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Santos y Necaxa en el Territorio Santos Modelo, en duelo correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, donde ambos equipos buscan salir con la victoria. Los Guerreros quieren el triunfo para aspirar por un lugar en la Liguilla; mientras que los Rayos buscan cerrar dignamente en el certamen, ya que no tienen posibilidades de clasificarse a la fase final.

Cabe recordar que hace 30 años, estos dos clubes protagonizaron la primera final en la historia de los torneos cortos, cuando un remate de Jared Borgetti definió el encuentro en la Comarca Lagunera a favor del cuadro local. Una rivalidad que se mantiene en la memoria de los aficionados coahuilenses.

¿A qué hora juega Santos vs Necaxa y dónde ver hoy 1 de noviembre la jornada 15 de la Liga MX 2026?

El partido entre Santos Laguna y Necaxa, correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026, se disputará este domingo 1 de noviembre en el Estadio TSM. De acuerdo con la imagen de antecedentes proporcionada, el encuentro está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión: no puedo confirmar el canal o plataforma con la información oficial de la Liga MX disponible en las fuentes consultadas. Para evitar atribuirle una señal incorrecta, conviene dejar ese dato pendiente de confirmación oficial. El horario y la sede sí coinciden con la información publicada por el propio club Santos Laguna. Web Oficial

Antecedentes Santos vs Necaxa, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

La imagen de antecedentes muestra una rivalidad con numerosos enfrentamientos en torneos cortos, desde los certámenes de los años noventa hasta el Clausura 2026. Para el balance histórico solicitado deben excluirse los registros identificados como Copa; sin embargo, la captura no permite establecer con suficiente certeza un conteo global de victorias, empates y derrotas, por lo que no sería correcto inventar esas cifras. Los cinco enfrentamientos más recientes de Liga MX que aparecen en la imagen son: