Chivas vs Atlante en vivo el partido de la jornada 15 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Sigue las mejores acciones del encuentro a realizarse en el Estadio Akron, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO
Antecedentes Chivas vs Atlante, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Chivas y Atlante volverán a enfrentarse después de varios años. El último partido entre ambos se disputó en noviembre de 2017, por lo que el encuentro de este sábado marcará el reencuentro entre dos equipos que han tenido distintos recorridos desde aquella ocasión.
Desde 1996 se han enfrentado en 45 partidos, con 17 victorias para Guadalajara, 16 para Atlante y 12 empates. El último triunfo de los Potros como visitantes ante Chivas ocurrió en el Clausura 2013.
Los cinco enfrentamientos más recientes entre ambos quedaron de la siguiente manera:
Cuartos de final Copa MX Apertura 2017: Chivas 1-1 Atlante, 3-5 en penaltis
Fase de grupos Copa MX Clausura 2017: Atlante 1-3 Chivas
Fase de grupos Copa MX Clausura 2017: Chivas 1-1 Atlante
Jornada 4 Clausura 2014: Atlante 1-1 Chivas
Jornada 4 Apertura 2013: Chivas 1-0 Atlante
¿A qué hora juega Chivas vs Atlante y dónde ver hoy 31 de octubre la jornada 15 de la Liga MX 2026?
El partido entre Chivas y Atlante se disputará este sábado 31 de octubre en el Estadio Akron. El silbatazo inicial está programado para las 19:07 horas, tiempo del centro de México.
La transmisión para México estará disponible mediante Amazon Prime Video. En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse a través de Telemundo, Universo y Peacock.
El duelo corresponde a la jornada 15 del Apertura 2026, antepenúltima fecha de la fase regular, por lo que ambos equipos llegan con objetivos distintos en la clasificación.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Las Chivas reciben al Atlante este sábado 31 de octubre con tres puntos que pueden tener peso en la pelea por la parte alta del Apertura 2026. El Guadalajara llega a la jornada 15 involucrado en la disputa por el liderato junto con América y Cruz Azul, por lo que necesita sumar en el Estadio Akron.
El Rebaño ha tenido dificultades para mantener el ritmo de las primeras jornadas. En sus últimos cinco partidos solamente perdió uno y consiguió dos victorias, mientras que su producción ofensiva ha disminuido, al grado de que no marca dos goles en un mismo partido desde la jornada 9.
Atlante llegará a Guadalajara con la necesidad de sumar. Los Potros ocupan el puesto 16 con 14 puntos y acumulan tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros. La directiva respaldó a Miguel Herrera como entrenador, aunque otro resultado negativo podría complicar sus posibilidades de alcanzar la Liguilla.
No te pierdas las acciones del duelo entre las Chivas y el Atlante dentro de la fecha 15 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.