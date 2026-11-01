Chivas vs Atlante en vivo el partido de la jornada 15 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes Chivas vs Atlante, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Chivas y Atlante volverán a enfrentarse después de varios años. El último partido entre ambos se disputó en noviembre de 2017, por lo que el encuentro de este sábado marcará el reencuentro entre dos equipos que han tenido distintos recorridos desde aquella ocasión.

Desde 1996 se han enfrentado en 45 partidos, con 17 victorias para Guadalajara, 16 para Atlante y 12 empates. El último triunfo de los Potros como visitantes ante Chivas ocurrió en el Clausura 2013.

Los cinco enfrentamientos más recientes entre ambos quedaron de la siguiente manera:

Cuartos de final Copa MX Apertura 2017: Chivas 1-1 Atlante, 3-5 en penaltis

Fase de grupos Copa MX Clausura 2017: Atlante 1-3 Chivas

Fase de grupos Copa MX Clausura 2017: Chivas 1-1 Atlante

Jornada 4 Clausura 2014: Atlante 1-1 Chivas

Jornada 4 Apertura 2013: Chivas 1-0 Atlante