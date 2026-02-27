México lidera su grupo con victoria contundente sobre Nicaragua rumbo al Mundial de la FIBA 2027

La quinteta nacional supera a Estados Unidos por una sola unida, rival que enfrentará el próximo 1 de marzo

México lidera el Grupo A del clasificatorio de América de manera momentánea | FIBA

México alcanzó una victoria decisiva por 99-72 sobre Nicaragua en la jornada de Clasificación de América para la Copa del Mundo de la FIBA 2027. El partido, que se llevó a cabo en un escenario vibrante, consolidó a la selección mexicana como líder momentáneo del Grupo A en las eliminatorias. Con una actuación sólida desde el principio, el equipo nacional demostró su dominio en la cancha y reafirmó su posición en la competencia internacional.

Desde el primer periodo, el equipo mexicano mostró su capacidad ofensiva y defensiva. Nicaragua comenzó con una ligera ventaja, pero México rápidamente tomó el control del juego con tiros de larga distancia y buenos movimientos en el poste. La primera mitad finalizó con un marcador de 31-49, reflejando el esfuerzo de los mexicanos por establecer su ritmo. A lo largo del segundo cuarto, la defensa mexicana impidió cualquier intento serio de los nicaragüenses de recortar la diferencia.

En la segunda mitad, la quinteta azteca continuó su avance imparable. La diferencia aumentó rápidamente a medida que los jugadores como Yahir Bonilla, Pako Cruz y Gabriel Girón destacaron en cada jugada. Con una rotación eficiente y un juego de equipo bien ejecutado, los mexicanos no dieron respiro a su rival, cerrando el tercer cuarto con un marcador de 47-70.

La última parte del encuentro fue una formalidad, con México ya asegurando su ventaja. Aunque Nicaragua luchó hasta el final, la diferencia de calidad en ambos equipos fue evidente. A medida que el reloj avanzaba, el resultado era casi un hecho, con México manteniendo su dominio sin mayores complicaciones.

El combinado nacional no solo se llevó la victoria, sino que también mostró la profundidad de su plantel. Jugadores como Paul Stoll, Francisco Jaimes y Moisés Andriassi contribuyeron en diversas facetas del juego, asegurando que el equipo mexicano no bajara el ritmo en ningún momento. El buen manejo de los tiempos y la rotación de jugadores fueron claves para mantener la intensidad en todo momento.

Con esta victoria, México suma puntos cruciales en la clasificación para el Mundial de la FIBA 2027, consolidando su lugar como uno de los equipos favoritos para representar a América en el torneo. El equipo azteca sigue demostrando que es una fuerza a tener en cuenta en la zona, con una sólida defensa y una ofensiva efectiva.

A lo largo de los 40 minutos, Nicaragua intentó mantenerse competitivo, pero se vio superado por la superioridad mexicana, que fue evidente tanto en el marcador como en el desempeño en la cancha. Con esta victoria, México se coloca momentáneamente como líder en el Grupo A, lo que refuerza sus aspiraciones de asegurar un puesto en el próximo Mundial de la FIBA.

Este resultado refuerza la moral del equipo mexicano de cara a los siguientes encuentros. Con un juego equilibrado y sin puntos débiles, México está listo para continuar su camino hacia el Mundial, manteniendo una posición destacada en las eliminatorias. La prueba de fuego vendrá el próximo domingo 1 de marzo, cuando enfrente a Estados Unidos.

