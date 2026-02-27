Mundial 2026 sigue en pie: FIFA mantiene plena confianza en México

El presidente de la FIFA habló con Claudia Sheinbaum y reiteró el respaldo al país rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Gianni Infantino reitera confianza en México | REUTERS/Benoit

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró su respaldo y confianza en México como una de las sedes del Mundial 2026, luego de los hechos de violencia registrados en días recientes en el estado de Jalisco. El dirigente del organismo rector del fútbol internacional envió un mensaje de tranquilidad a través de sus redes sociales, en el que dejó clara la postura oficial de cara a la organización del torneo.

Infantino reveló que sostuvo una conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que abordaron distintos temas relacionados con la preparación de la Copa del Mundo. En ese intercambio, el titular de la FIFA expresó la plena confianza del organismo en que el país cumplirá con los compromisos adquiridos como anfitrión.

“Hoy tuve una excelente conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí, en la que será la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva y la mejor de la historia”, señaló Infantino en su mensaje.

Las declaraciones del presidente del máximo organismo del fútbol mundial llegan en un momento clave, a cerca de 100 días de que se ponga en marcha la justa internacional. El mensaje busca brindar calma y certidumbre en torno a la organización del torneo, subrayando que los planes se mantienen conforme a lo previsto.

En días pasados, tanto Infantino como la mandataria mexicana habían asegurado públicamente que existen las condiciones necesarias de seguridad para que los partidos se disputen en las sedes programadas. El Mundial 2026 contempla encuentros en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, tal como fue anunciado desde la designación de México como uno de los países anfitriones.

Además, de contar con los próximos duelos de repechaje también se desarrollarán conforme al calendario establecido. Con ello, las autoridades deportivas y gubernamentales buscan reforzar el mensaje de estabilidad organizativa y compromiso institucional rumbo a uno de los eventos más importantes del deporte a nivel global.

