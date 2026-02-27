The System se lleva el triunfo ante The Hardys en batalla de escándalo en TNA

Edwards conectó el Boston Knee Party sobre Vincent, asegurando la cuenta de tres y la victoria para The System

En un enfrentamiento lleno de acción y sincronización, The Hardys y The Righteous mostraron gran química en los primeros minutos del combate frente a The System, compuesto por Bear Bronson, Cedric Alexander, Brian Myers y Eddie Edwards. Los hermanos Hardy atacaron en equipo a Myers con una combinación de slingshot y legdrop, mientras Alexander recibía un legdrop de Matt para una cuenta cercana a tres. La batalla inicial evidenció el estilo coordinado de los face, buscando mantener la presión sobre sus rivales en cada relevo.

La contienda escaló en intensidad con intercambios de alto impacto entre los miembros de ambos equipos. Bear Bronson enfrentó a Dutch en un duelo de fuerza que terminó con un explosivo suplex, seguido por Vincent aplicando Poetry in Motion. Bronson respondió con un choke bomb sobre Vincent para un near fall, y la acción se volvió caótica cuando Alexander derribó a Vincent con un German suplex. Con determinación, Vincent logró liberarse del dominio de los heels, eliminó a Alexander con un leg sweep y pasó el relevo a Matt Hardy, quien ejecutó un hangman’s neckbreaker sobre Edwards y un DDT a Alexander simultáneamente, manteniendo la emoción al máximo.

El clímax del encuentro estuvo marcado por la rapidez y la estrategia de todos los competidores, con cada uno ejecutando y recibiendo movimientos de alto riesgo. Matt intentó su Twist of Fate sobre Edwards, pero fue contrarrestado, y Vincent entró para recibir el castigo que originalmente iba para su compañero. Finalmente, Edwards conectó el Boston Knee Party sobre Vincent, asegurando la cuenta de tres y la victoria para The System.

Los Nemeth se llevan la victoria con final polémico

Los hermanos Nic y Ryan Nemeth se impusieron a Mike Santana y Leon Slater en un combate dinámico que abrió la función, con Frankie Kazarian sumándose a la mesa de comentarios para analizar cada movimiento. Desde los primeros instantes, Slater encendió al público al lanzarse con un espectacular vuelo hacia el exterior, derribando a ambos Nemeth y marcando el ritmo de la contienda. Ya en el cuadrilátero, Santana conectó un potente codazo sobre Nic en la esquina, pero la reacción ruda no tardó en llegar cuando Ryan intervino con un rodillazo ilegal que permitió a su hermano rematar con una superkick.

La estrategia de los Nemeth se centró en el juego sucio y el control en su esquina, distrayendo al árbitro para castigar ilegalmente a Santana con la cuerda de relevo y mantenerlo bajo presión. Nic añadió un codazo desde lo alto para una cuenta cercana a tres, mientras Ryan aseguraba el dominio con un castigo al mentón antes de la pausa comercial. A pesar del asedio, Santana logró liberarse y conectar un rolling stunner que cambió la inercia, dando paso al relevo con Slater, quien ingresó encendido con patadas voladoras y un crossbody desde la tercera cuerda que puso en aprietos a sus rivales.

El cierre estuvo lleno de dramatismo. Los Nemeth resistieron el embate y respondieron con un suplex invertido combinado con neckbreaker para frenar la reacción, mientras la intervención de Eric Young añadió tensión al desenlace. Cuando Slater buscaba el 450 splash definitivo, Nic levantó las rodillas para bloquear el ataque y, en una rápida maniobra, sorprendió con un paquetito que selló la cuenta de tres. Resultado: los Nemeth se llevaron la victoria después de que Nic cubriera a Slater, consolidando su dominio en una lucha marcada por la astucia y la oportunista intervención externa.

Dani Luna vence a Lei Ying Lee

En un combate intenso y cargado de rudeza, Luna se impuso a Lee tras una batalla que combinó técnica, castigo extremo y polémica. El duelo comenzó con dinamismo cuando Lee derribó a su rival con un leg sweep, seguido de rodillazo al rostro y dropkick que la puso en control temprano. Sin embargo, Luna reaccionó con fuerza al frenar un intento de powerbomb y convertirlo en un castigo contra las cuerdas, antes de conectar un potente exploder suplex y concentrar su ataque en el cuello de su oponente.

Luna mantuvo la presión con castigos constantes y estuvo cerca de la victoria tras azotar con violencia a Lee sobre la lona. La respuesta llegó con un paquetito que sorprendió a la ruda para una cuenta cercana, y posteriormente con una guillotina que obligó a Luna a recurrir nuevamente a su poder físico para liberarse con otro suplex. El combate escaló en tensión cuando Luna salió del ring y sacó una cadena de acero que colocó en el esquinero superior, preparando el terreno para un desenlace lleno de controversia.

Aunque intentó estrellar a Lee contra las cadenas, la ofensiva se volvió en su contra por momentos con superkick y ráfaga de golpes en la esquina, pero la intervención ilegal terminó marcando la diferencia. Tras resistir un intento de rendición y zafarse de un toque de espaldas, Luna envió a Lee de cara contra las cadenas que ella misma había colocado sin que el árbitro interviniera. Acto seguido, conectó su remate “Luna Landing” para sellar la cuenta de tres.

AJ Francis gana por descalificación tras brutal sillazo

AJ Francis y Mance Warner protagonizaron una pelea sin control que terminó en descalificación, en un combate que comenzó antes de que sonara la campana. Francis lució indumentaria inspirada en la bandera afroamericana en el marco del Black History Month, mientras Steph DeLander apareció con jersey de los Predators para ganarse al público de Nashville. La confrontación arrancó en el exterior del ring, donde Warner intentó aplicar un piledriver sobre las escaleras metálicas, pero Francis bloqueó el castigo y respondió lanzándolo con fuerza desde la estructura hasta el suelo.

Ya en el cuadrilátero, Francis tomó el control ahorcando a Warner contra las cuerdas y conectando una rodilla en carrera que sacudió al público. En una muestra de confianza, el gigante salió por encima de las cuerdas, cayó de pie y se acercó a DeLander en tono provocador, aunque ella no respondió a sus insinuaciones. Warner logró reaccionar con artimañas, incluyendo un piquete a los ojos que le permitió aplicar un bulldog para una cuenta cercana, manteniendo la tensión al límite.

El cierre fue completamente caótico: Warner se lanzó al ataque, pero fue recibido con una spear devastadora de Francis, quien luego buscó una silla para aumentar el castigo. DeLander intervino y forcejeó con Francis por el arma, hasta que la silla salió disparada hacia Warner, quien no dudó en utilizarla. El impacto ilegal obligó al árbitro a detener la lucha. Resultado: AJ Francis se llevó la victoria por descalificación en una batalla que dejó más rencor que certezas sobre el ring.

Jada Stone sorprende a Tasha Steelz

En un duelo lleno de intensidad y acrobacias, Jada Stone sorprendió a Tasha Steelz y a su acompañante The Great Hands con un arranque explosivo. Antes de que sonara la campana, Steelz conectó una potente clothesline sobre Stone, pero la reacción de la retadora fue inmediata: respondió con un devastador shotgun dropkick que obligó a Steelz a retirarse al exterior del ring para reagruparse. Stone no perdió tiempo y ejecutó un espectacular moonsault desde el apron, eliminando tanto a Steelz como a The Great Hands, mientras que la ruda respondió con un suplex sobre la lona que mantuvo la lucha en máxima tensión.

Ya dentro del cuadrilátero, Stone mostró su técnica y creatividad para controlar la acción. Conectó un superkick seguido de un slingblade para una cuenta cercana, y tras un handspring hacia las cuerdas, Steelz la atrapó por el cabello y aplicó un German suplex. Sin embargo, la determinación de Stone prevaleció: bloqueó un intento de cutter con una parada de manos y remató con un rápido roll up que tomó por sorpresa a Steelz.

Te puede interesar: