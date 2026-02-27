¿Quién transmite en vivo y dónde ver el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX?

Shakira dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX este 1 de marzo con transmisión en vivo y pantallas alternas

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 1 de marzo, como parte del cierre de su gira en el país. La presentación se realizará en la Plaza de la Constitución y forma parte de una serie de actividades organizadas para recibir a miles de personas en el centro de la capital.

El gobierno capitalino informó que se desplegará infraestructura adicional en calles cercanas para facilitar el seguimiento del espectáculo. Además de la plancha principal, se habilitarán pantallas en distintos puntos del Centro Histórico y espacios públicos alternos, así como módulos de atención para apoyar en temas de seguridad y localización de personas.

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México?

El concierto se llevará a cabo el domingo 1 de marzo a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución. Las autoridades han recomendado a los asistentes llegar con anticipación ante la alta afluencia prevista.

Aunque no se ha confirmado la hora exacta de apertura, en eventos anteriores el acceso ha comenzado desde la mañana e incluso horas antes. La logística dependerá del flujo de personas y de las condiciones de seguridad establecidas para el evento.

¿Quién transmite en vivo el concierto de Shakira y dónde ver?

Además de la experiencia presencial, parte del espectáculo será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de Shakira en plataformas digitales. De esta forma, quienes no puedan asistir al Zócalo podrán seguir el concierto desde cualquier lugar.

¿Dónde estarán las pantallas que transmitirán el último concierto de la gira de Shakira en México?

Para atender la demanda, se instalarán al menos 24 pantallas en calles aledañas al Zócalo y en puntos estratégicos del Centro Histórico. Estos espacios permitirán que más personas puedan observar el espectáculo sin concentrarse únicamente en la plancha principal.

Entre los sitios confirmados se encuentran la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, donde se colocarán pantallas para la transmisión simultánea. La intención es distribuir al público en diferentes zonas y facilitar la movilidad.

¿Cómo llegar al Zócalo de la CDMX el 1 de marzo para el concierto de Shakira?

El Zócalo se ubica en el Centro Histórico y puede alcanzarse mediante diversas rutas de transporte público. Las estaciones del Metro más cercanas son Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2 y Allende, también de la Línea 2. Asimismo, existen opciones de Metrobús y rutas de transporte que conectan con la zona.

Se recomienda considerar cierres viales y modificaciones en la circulación durante el día del evento. Las autoridades capitalinas suelen emitir información previa sobre rutas alternas y accesos peatonales para facilitar el ingreso ordenado.

¿Qué objetos están prohibidos y cuáles sí podrás ingresar a la plancha de Zócalo?

Como en otros eventos masivos, habrá restricciones para garantizar la seguridad. Generalmente no se permite el ingreso con objetos punzocortantes, envases de vidrio, bebidas alcohólicas, aerosoles, pirotecnia ni artículos que puedan representar riesgo.

Sí se permite el acceso con artículos personales de uso básico, como mochilas pequeñas, teléfonos móviles y ropa adecuada para la espera. Se recomienda consultar los lineamientos oficiales antes de acudir y atender las indicaciones del personal de seguridad para mantener el orden durante el concierto.

