Caos en Puerto Rico: Messi termina en el césped tras irrupción de aficionados

El amistoso del Inter Miami se detuvo en los minutos finales tras el ingreso de varios aficionados al terreno de juego

Messi cae tras ser alcanzado por los fans | Captura de pantalla ESPN

La visita de Lionel Messi a Puerto Rico terminó en medio del caos. Durante el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle, varios aficionados ingresaron al terreno de juego y una acción encadenada provocó la caída del futbolista argentino cuando el partido estaba por concluir.

El encuentro se disputaba con ventaja para el equipo estadounidense, que ganaba 2-1 tras un penal convertido por Messi. Con el reloj en los minutos finales, un espectador irrumpió en la cancha con la intención de acercarse al capitán argentino. La seguridad intentó interceptarlo, pero detrás ingresaron otros aficionados, lo que generó confusión en el campo.

Messi accedió a firmar una camiseta mientras el juego se encontraba detenido. En ese momento, otro aficionado lo abrazó por la espalda mientras huía del personal de seguridad.

Un agente intentó detenerlo sin darse cuenta de que estaba sujeto al futbolista y, al lanzarse para inmovilizarlo, terminó derribando a ambos. La caída también involucró a uno de los aficionados que se encontraba en la acción.

El argentino se levantó por sus propios medios y continuó en el campo sin complicaciones. No hubo consecuencias físicas y el partido pudo completarse. Sin embargo, durante algunos instantes se evaluó la posibilidad de suspender el encuentro ante la reiteración de ingresos al terreno de juego. El partido, que estaba programado para disputarse el pasado 13 de febrero tuvo que reprogramarse por una lesión de Messi que le había impedido viajar, terminó con victoria para el conjunto de las Garzas 2-1.

Inter Miami y Messi regresan a la MLS

Inter Miami había comenzado su participación en la Major League Soccer con una derrota por 3-0 frente a Los Angeles FC, un resultado que obligó al equipo a reajustar de inmediato su preparación en las primeras jornadas del calendario.

El plantel dirigido por Javier Mascherano no tendrá margen para pausas. Este domingo afrontará la segunda fecha del torneo con la visita a Orlando City SC en el llamado Clásico del Sol, un compromiso que llega en medio de una agenda apretada y con la necesidad de recuperar terreno en la competencia.

