Rodrigo Pacheco y Rafael Jódar avanzan a semifinales de dobles en el Abierto Mexicano Telcel

El tenista mexicano enfrentará a Alexander Zverev y Marcelo Melo en la siguiente fase

Rodrigo Pacheco se metió a las semifinales de dobles en Acapulco | Reuters

Rodrigo Pacheco y su compañero, el español Rafael Jódar, lograron avanzar a las semifinales del torneo de dobles del Abierto Mexicano Telcel 2026, que se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero. La pareja mexicana-española alcanzó esta instancia luego de que sus rivales no se presentaran a jugar el duelo de cuartos de final. Esta victoria les asegura un lugar en las semifinales del certamen, donde lucharán por un puesto en la final.

El equipo de Pacheco y Jódar debía enfrentar al italiano Flavio Cobolli y al búlgaro Grigor Dimitrov en su encuentro de cuartos de final. Sin embargo, el de Italia decidió no presentarse para centrarse en la competencia de singles, lo que permitió a los tenistas mexicanos y españoles avanzar sin la necesidad de jugar. Este incidente dejó al equipo de Pacheco y Jódar como beneficiarios de la incomparecencia de sus rivales.

Con este avance, Pacheco y Jódar ahora pondrán la mira en el brasileño Marcelo Melo y el alemán Alexander Zverev, quienes vencieron a la pareja formada por Nuno Borges de Portugal y el mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela. Una rivalidad interesante para el tenista local por enfrentar a uno de los mejores en el mundo y a una joven promesa como es Melo.

Así se disputarán las semifinales de dobles del Abierto Mexicano Telcel 2026

En la otra llave de semifinales, el estadounidense Vasil Kirkov y el neerlandés Bart Stevens se enfrentarán al austriaco Alexander Erler y al estadounidense Robert Galloway. Kirkov y Stevens avanzaron tras vencer a Guido Andreozzi de Argentina y Manuel Guinard de Francia por 6-1 y 6-0. Mientras tanto, Erler y Galloway también lograron su pase a semifinales tras superar a Sadio Doumbia y Fabien Reboul de Francia con parciales de 6(3)-(7)7 y 4-6.

Vasil Kikov y Bart Stevens vs Alexander Erler y Robert Galloway

Rodrigo Pacheco y Rafael Jódar vs Alexander Zverev y Marcelo Melo

El evento en Acapulco ha sido testigo de emocionantes encuentros en la modalidad de dobles, y ahora, las semifinales se presentan como una oportunidad clave para los jugadores en busca de un lugar en la final. El viernes 27 de febrero se llevarán a cabo los partidos de semifinales, donde Pacheco y Jódar buscarán seguir con su marcha ascendente en el torneo.

Para Pacheco, este avance en dobles representa un momento destacado en su carrera, especialmente después de haber sido eliminado en la primera ronda del certamen de singles por Flavio Cobolli. Ahora, el tenista yucateco tiene la oportunidad de destacar en la modalidad de dobles y acercarse a la final del Abierto Mexicano Telcel.

Con la mirada puesta en la final, Pacheco y Jódar continúan demostrando su solidez como equipo, avanzando de ronda tras ronda en el torneo de dobles. Este rendimiento podría significar un gran impulso para la carrera de Rodrigo, quien ha ido ganando más experiencia y confianza en la competencia internacional.

Las semifinales del Abierto Mexicano Telcel 2026 se perfilan como una jornada clave para los tenistas que buscan consolidarse en la élite del tenis mundial. Los partidos de semifinales se jugarán el viernes 27 de febrero, con Pacheco y Jódar a la espera de conocer a sus próximos rivales en el camino hacia la final.

