Sorteo Champions League 2026 en vivo: horario, dónde ver hoy y formato de octavos de final

La UEFA Champions League 2025/26 entra en una etapa decisiva con la celebración del sorteo que definirá los octavos de final y el camino completo hacia la final. Los 16 equipos clasificados conocerán no solo a su rival inmediato, sino también el posible trayecto hacia la final del certamen.

La expectativa crece tras la conclusión de la fase liga y los playoffs eliminatorios. El nuevo formato del torneo ha modificado el sistema tradicional, por lo que el procedimiento del sorteo cobra especial relevancia para entender cómo quedará armado el cuadro.

¿Cuándo y dónde es el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2026?

El sorteo se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 04:50 horas (tiempo del centro de México). La sede será la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, lugar habitual donde la UEFA organiza este tipo de ceremonias oficiales.

En el evento quedarán definidos los enfrentamientos de octavos de final, así como la estructura completa del cuadro hasta la final del torneo.

¿Cuál es el formato para el sorteo de los octavos de final de la Champions?

Los ocho mejores equipos de la fase liga avanzaron de forma directa y serán cabezas de serie. Estos clubes se agrupan en parejas según su posición final: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, y 7 y 8.

En el sorteo se preparan cuatro recipientes con las bolas correspondientes a cada pareja. El procedimiento inicia con los clasificados en las posiciones 7 y 8. El primer equipo extraído se coloca en el lado plateado del cuadro y el segundo en el lado azul. El mismo método se aplica progresivamente hasta completar las llaves.

Cada cabeza de serie se enfrentará a uno de los ganadores de los playoffs eliminatorios, cuyos lugares ya fueron determinados previamente.

¿Dónde ver en vivo el sorteo de los octavos de final y quién transmite por TV y online?

La ceremonia podrá seguirse en directo a través de UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la UEFA Champions League. En televisión, la transmisión será a través de HBO Max. En Clarosports.com podrás encontrar toda la información una vez confirmados los cruces de octavos de final.

¿Qué equipos están clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League?

Los ocho primeros lugares de la fase liga ya tenían asegurado su lugar en los octavos de final y contarán con la ventaja de ser cabezas de serie. Los otros ocho cupos se definieron a través los playoffs eliminatorios:

Arsenal

Bayern

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Lisboa

Manchester City

Newcastle

Atlético de Madrid

Atalanta

Leverkusen

Galatasaray

Bodo

Real Madrid

PSG

¿Quiénes avanzan por la vía del PlayOff? Resultados completos

Los equipos que superaron las eliminatorias a doble partido en los playoffs son los que completan el cuadro de octavos de final:

Newcastle

Atlético de Madrid

Atalanta

Leverkusen

Galatasaray

Bodo

Real Madrid

PSG

¿También quedan definidas las llaves de cuartos de final, semifinales y final?

Sí. El sorteo no solo establecerá los cruces de octavos de final, sino que también dejará trazado el cuadro completo hasta la final. De esta forma, cada equipo conocerá su posible ruta hacia el título desde el primer enfrentamiento, lo que añade un componente estratégico y aumenta la expectativa de cara a la fase decisiva de la Champions League 2025/26.

