Vaquero Navarrete vs Eduardo Núñez en vivo: horario y dónde ver la pelea de unificación del cinturón Superpluma

Choque de mexicanos y en donde solo uno saldrá con la mano en alto

Navarrete vs Núñez, horario y dónde ver | Top Rank

La pelea entre Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete y Eduardo ‘Sugar’ Núñez es uno de los eventos más esperados del boxeo mexicano, con la unificación del título superpluma en juego. Este enfrentamiento, que reunirá a dos campeones nacionales, se perfila como una de las peleas más importantes de la temporada, con ambos pugilistas luchando por consolidarse como el mejor en la división de 130 libras. Navarrete, campeón de la Organización Mundial de Boxeo, y Núñez, monarca de la Federación Internacional de Boxeo, expondrán sus cinturones en lo que promete ser un combate de alto voltaje.

El enfrentamiento se llevará a cabo en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, donde los dos campeones mexicanos buscarán imponer su estilo. Con un récord impresionante, Navarrete es un boxeador experimentado que ha brillado en varias divisiones. Sin embargo, su regreso al ring tras varios meses de inactividad, con su última pelea en mayo de 2025, genera algunas dudas. Su última victoria fue controversial, ya que se detuvo por un choque accidental de cabezas, dejando el combate sin un ganador oficial. A pesar de ello, Navarrete sigue siendo uno de los favoritos, con su vasta experiencia como ventaja.

Por su parte, Núñez llega con un ritmo competitivo más activo, habiendo defendido su título en septiembre de 2025 con una victoria clara sobre Christopher Diaz-Vélez. Con un récord de 29 victorias, el joven campeón se ha mantenido en forma y está decidido a hacer historia al unificar el título de la categoría. Su constancia y su enfoque fresco lo convierten en un rival peligroso, con la motivación de consolidar su carrera con un nuevo cinturón.

Vaquero Navarrete vs Eduardo Núñez: ¿Cuándo y a qué hora es la pelea entre mexicanos?

La tan esperada pelea de unificación de títulos tendrá lugar el sábado 28 de febrero. La transmisión comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), con el combate principal programado para las 21:15 horas. Los fanáticos mexicanos podrán seguirla a través de Azteca 7, mientras que el evento también será transmitido internacionalmente.

¿Dónde ver en vivo la pelea de unificación del cinturón Superpluma?

Los aficionados en México podrán seguir la pelea en vivo a través de Azteca 7 a partir de las 23:00 horas. Además, para la audiencia internacional, el evento se transmitirá en directo por las plataformas digitales DAZN y Disney+, asegurando que los seguidores de todo el mundo puedan ser testigos de esta gran batalla entre dos campeones mexicanos.

¿Cómo llegan Navarrete y Núñez? Récord y palmarés

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete llega con un impresionante récord de 39 victorias, 2 derrotas y 1 empate. El experimentado pugilista mexicano ha sido campeón en varias divisiones y ha defendido su título en combates de gran nivel. Sin embargo, su última pelea en mayo de 2025 estuvo marcada por una controversia, ya que un choque accidental de cabezas terminó con la pelea detenida, siendo revisada posteriormente sin un resultado definitivo.

Eduardo ‘Sugar’ Núñez, por su parte, cuenta con un récord de 29 victorias. Con un estilo agresivo y una gran capacidad para adaptarse a distintas situaciones, Núñez ha defendido su título de la FIB con éxito. Su última victoria fue en septiembre de 2025, donde superó a Christopher Diaz-Vélez en Los Mochis, consolidando su reputación como uno de los boxeadores más prometedores en la división.

