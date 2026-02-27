André-Pierre Gignac se pierde el partido ante el América

El francés no viajó a la Ciudad de México luego de resentirse de una molestia en el tobillo izquierdo

Tigres atraviesa un momento difícil previo al enfrentamiento ante el América en la jornada 8 de la Liga MX, luego de la confirmación de que André-Pierre Gignac no podrá participar debido a molestias físicas. A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, el club felino informó que el delantero francés no viajará con el equipo a la Ciudad de México por precaución, ya que presenta una molestia en el tobillo izquierdo. Esta baja llega en un momento crítico para los Tigres, quienes enfrentan a uno de los rivales más fuertes de la liga.

“Informamos a nuestra afición que André-Pierre Gignac se resintió de una molestia en el tobillo izquierdo, por lo que no realizará el viaje a Ciudad de México por prevención”, detalló el club en su comunicado. La ausencia de Gignac se suma a la de Marco Farfán, quien también está descartado para este importante encuentro. Ambos jugadores son bajas confirmadas, dejando a Tigres sin una de sus figuras más destacadas para el duelo frente a los de Coapa.

Gignac no juega desde el 31 de enero tras sufrir una expulsión en el partido contra León y ha tenido problemas físicos que lo han limitado a solo 80 minutos en las primeras siete jornadas del torneo. La última vez que el atacante galo participó en un juego de la Liga MX fue en ese mismo duelo contra León, donde jugó apenas 29 minutos antes de ser expulsado.

A lo largo de su carrera con Tigres, Gignac ha sido un pilar fundamental, con su capacidad de marcar goles en momentos clave y su liderazgo dentro y fuera del campo. Sin embargo, en esta temporada, las molestias físicas parecen ser un obstáculo constante para el delantero, lo que genera incertidumbre sobre su futuro con el equipo, dado que todo apunta a que este podría ser su último torneo con los felinos.

Aunque Gignac ha sido un jugador fundamental en los éxitos del club, su constante presencia en la enfermería ha generado preocupación entre los seguidores del equipo. La lesión en el tobillo izquierdo podría ser solo la última de una serie de problemas físicos que han limitado su tiempo de juego en lo que va del torneo. Este contratiempo resalta la necesidad de un buen trabajo de recuperación y prevención para poder aprovechar al máximo el talento de un jugador de la calidad de Gignac.

La presión sobre el cuerpo técnico y la plantilla aumenta aún más con el enfrentamiento contra el América, que llega de golear al Puebla y el objetivo de continuar con su buen rendimiento. Tigres, por su parte, necesita reponerse rápidamente de una racha de dos derrotas consecutivas.

