Wolverhampton abre la jornada con sorpresa y vence al Aston Villa

Los goles de Joao Gomes mantienen a los Lobos con la ilusión de un milagro para evitar el descenso en el tramo final del campeonato.

Joao Gomes celebra un gol. – Andrew Boyers, Action Images vía Reuters.

¡Hubo sorpresa absoluta para arrancar la jornada 28 de la Premier League! Lo mal que venía el Wolverhampton y ser el primer candidato para descender llevaban a pensar que no tendría posibilidades al recibir al Aston Villa. El cuadro Villano llegaba tercero de al clasificación y apuntando seriamente a tres puntos que lo mantuvieran con alguna ilusión por el título.

Fue un partido flojo en el primer tiempo. Hubo rudeza en la marca y el buen trabajo de los centrocampistas no permitió muchos acercamientos a las áreas, así que el tiempo transcurrió entre disputas y una lluvia intermitente que no ayudó mucho al espectáculo. Ambos banquillos iban a tener que pensar en soluciones durante el entretiempo.

Al parecer, los Lobos aprovecharon mejor los 15 minutos de descanso y salieron con una actitud más propositiva para el complemento. El cambio de dinámica los iba a premiar cuando Joao Gomes recuperó la pelota y lideró el contraataque, hasta que Adam Armstrong se la dejó frenada en el área para un disparo potente al minuto 61.

La superioridad del Aston Villa que estaba presupuestada mantuvo la atención sobre su reacción. Ciertamente, el conjunto Birmingham estuvo muy lejos de mostrar su versión acostumbrada y solamente tuvo una ocasión en la que el colombiano Yerson Mosquera salvó sobre la línea. En el último minuto de la adición, otro contraataque le quedó servido a Gomes para su doblete al 90+8′. Los locales sumaron tres unidades para aferrarse al milagro de salvar la categoría.

Resumen Wolverhampton vs Aston Villa: resultado, goles y estadísticas

